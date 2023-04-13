40 تعادل سلبي.. المقاولون العرب والمصري يتقاسمان النقاط

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

المصري - المقاولون

ارتفع عدد التعادلات السلبية في الدوري المصري لـ 40 خلال 209 مباراة بعد نهاية مباراة المقاولون العرب والمصري 0-0 على استاد برج العرب.

وبتلك النتيجة تساوى الموسم الجاري مع موسم 2013-14(دوري المجموعتين) بأكمله.

ويظل موسم 2014-15 الأكثر من حيث التعادلات السلبية في القرن الحالي برصيد 45.

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وارتقى كلا الفريقين لصدارة ترتيب أكثر الفرق تعادلا في الدوري الموسم الحالي برصيد 11 تعادلا بالتساوي مع فاركو وسيراميكا والإسماعيلي.

وظل المقاولون العرب في المركز السادس برصيد 35 نقطة من 25 مباراة.

بينما يمتلك المصري مباراة مؤجلة وبنفس رصيد النقاط في المركز السابع.

التشكيل

بدأ المقاولون العرب بثنائية هجومية مكونة من مامادو نياص وجون أوكلي أمام المصري.

وقاد مروان حمدي هجوم الفريق البورسعيدي.

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في المقابل بدأ حسين السيد في خط وسط المصري أمام المقاولون العرب.

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وصف المباراة

بداية المباراة جاءت هادئة بين الفريقين ودون فرص محققة على مرمى عصام ثروت أو محمود أبو السعود.

الفرصة الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة 25 بتسديدة قوية من إلياس الجلاصي من خارج منطقة الجزاء أبعدها أبو السعود ببراعة.

في الشوط الثاني أجرى شوقي غريب مدرب المقاولون تغييرين بمشاركة محمد هاني وعمر فتحي بدلا من عبد الرحمن خالد وجوزيف أوشايا.

في الدقيقة 56 زاد عصام ثروت عن مرماه بعد التصدي لتسديدة قوية من الجهة اليسرى لداخل منطقة الجزاء من جون أوكلي وأبعد الكرة لركنية.

وكاد عمر فتحي أن يهدد مرمى المصري بتسديدة قوية 77 لكن دون خطورة على مرمى المصري.

الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي الـ 40 في الدوري.

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