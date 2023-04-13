يوفنتوس يلدغ لشبونة.. وتعادل ليفركوزن وسانت جيلواز

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:33

كتب : FilGoal

فيديريكو جاتي - يوفنتوس وسبورتنج لشبونة

لدغ يوفنتوس منافسه سبورتنج لشبونة وانتصر عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس.

واستضاف يوفنتوس منافسه لشبونة في ملعبه في إيطاليا في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل هدف المباراة الوحيد فيديريكو جاتي في الدقيقة 73.

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ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في البرتغال في ملعب جوزيه ألفالادي.

وفي الوقت ذاته في ملعب باي آرينا في ألمانيا تعادل باير ليفركوزن بهدف لمثله مع يونيون سانت جيلواز البلجيكي في إطار البطولة ذاتها.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل متوازن إلى أن أطلق فيديريكو كييزا تسديدة قوية لكن أنطونيو أدان حارس لشبونة تألق وتصدى له.

وكاد هيديماسا موريتا يسجل الهدف الأول للضيوف لكن تصويبته مرت بجوار المرمى بقليل.

وواصل لاعبو لشبونة تفوقهم وكاد سيباستيان كواتيس يسجل هدفا لكن فويتشيك تشيزني تألق وتصدى له.

وأطلق بيدرو جونسالفيز تسديدة قوية حولها تشيزني لركلة ركنية.

وكاد نونو سانتوس لاعب لشبونة يسجل هدفا لكن دفاع يوفنتوس شتت الكرة من على خط المرمى.

ومرة أخرى كاد بيدرو جونسالفيز يسجل هدفا لكن ماتيا بيرين حارس يوفنتوس الذي شارك بدلا من تشيزني للإصابة تألق وتصدى له.

وفي الدقيقة 73 ومن ارتباك داخل منطقة جزاء لشبونة استغله جاتي وسدد الكرة بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول ليوفنتوس.

وكاد هيدياماسا موريتا يدرك التعادل في الدقائق الأخيرة لكن ماتيا بيرين تألق أمام رأسيته.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.

يوفنتوس سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي
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