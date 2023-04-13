خبر في الجول - عودة السولية وطاهر لمران الأهلي.. وغياب أربعة لاعبين

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:27

كتب : أحمد الخولي

عمرو السولية - الأهلي - بيراميدز

عاد الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد للمشاركة في مران الأهلي استعدادا لمواجهة فاركو.

طاهر محمد طاهر

النادي : الأهلي

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي فريق فاركو في التاسعة والربع من مساء غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

وكان عمرو السولية قد غاب عن مران أمس الأربعاء بسبب تعرضه لكدمة قوية في العضلة الأمامية.

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وعلم FilGoal.com أن عمرو السولية قد شارك في مران اليوم استعدادا لمواجهة فاركو.

كما شارك محمود متولي بصورة طبيعية وتبقى مشاركته في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وشهد مران الخميس عودة طاهر محمد من جديد بعد غيابه الفترة الأخيرة بسبب إصابة عضلية حرمته من المشاركة.

بينما استمر غياب محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وبيرسي تاو عن التدريبات.

وكان تاو قد غاب عن مران أمس الأربعاء بسبب تعرضه لنزلة برد قوية.

أما محمد عبد المنعم فيعاني من إصابة في العضلة الأمامية واستمر غيابه عن التدريبات.

بينما غياب رامي ربيعة فبسبب جزع في مفصل الترقوة خلال نهائي الكأس أمام بيراميدز.

ولم يتعاف أحمد عبد القادر من إصابته في العضلة الخلفية لذلك غاب عن مران الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد فاركو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني مؤقتا برصيد 47 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الذي خاض أربع مباريات أكثر.

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