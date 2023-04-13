انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد.

ويتأهل الفائز لمواجهة سبورتنج في المباراة النهائية المقرر لها مساء الجمعة.

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ق30 انتهت الأهلي إلى النهائي بعد الفوز 27-25

ق28:30 عبد الرحمن طه يتصدى لتسديدة حسن قداح

ق28 الأهلي متقدم 27-25

ق26 الأحمر يسجل رمية جزائية والمباراة تشتعل 26-25 للأهلي

ق25 الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 26-24

ق23:18 عبد الرحمن طه يتصدى لرمية جزائية والنتيجة 26-23 للأهلي

ق22 إسلام حسن يسجل هدفا رائعا والتقدم 26-22

ق21 الأهلي يواصل تقدمه والنتيجة 25-21

ق19:50 تقدم الأهلي 24-21

ق18:45 كاستيلو يسجل رمية جزائية وتقدم الأهلي 23-20

ق17:19 تقدم الأهلي 22-20

ق14:30 تعادل جديد 20-20

ق12:10 محسن رمضان يتقدم للأهلي 19-18

ق10 التعادل من جديد 18-18

ق8:24 الزمالك يتقدم 18-17

ق6:43 حميد يتصدى مرتين ثم توقف اللعب لإصابته وخروجه من الملعب باكيا

ق3:30 تقدم الأهلي 16-15 بهدف من إسلام حسن

ق2:19 هدف هنا وآخر هناك وتقدم الزمالك 15-14

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 حميد يتصدى لتسديدة أحمد الأحمر ونهاية الشوط 13-12 للزمالك

ق28 حميد يواصل التألق ويتصدى لرمية جزائية جديدة

ق26:25 حميد يتصدى لرميتين جزائيتين على التوالي

ق24 الزمالك يواصل تقدمه والنتيجة 12-10

ق21:30 الزمالك يتقدم بفارق هدفين 11-9 بعد تسجيل أحمد الأحمر

ق19:55 الزمالك يتقدم 10-9

ق16:40 الأحمر يسجل من رمية جزائية والتقدم للزمالك 9-8

ق15:10 الأحمر يسجل من رمية جزائية جديدة والتقدم للزمالك 8-7

ق14:10 محسن رمضان يسجل التعادل 7-7

ق13:20 أحمد الأحمر يسجل من رمية جزائية وتقدم الزمالك 7-6

ق10:00 التعادل مستمر 5-5

ق8:30 زيزو يتقدم للأهلي 5-4

ق4:12 حسن وليد يتعادل للزمالك 2-2

ق3:00 الأهلي يتقدم 2-1

ق2:50 الزمالك يفتتح التسجيل والأهلي يتعادل

ق1:30 تصدي من هنداوي وآخر من حميد

انطلاق المباراة