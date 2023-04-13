مباشر كأس مصر كرة يد - الأهلي (5)-(4) الزمالك.. هدف هنا وآخر هناك
الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:18
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد.
ويتأهل الفائز لمواجهة سبورتنج في المباراة النهائية المقرر لها مساء الجمعة.
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ق8:30 زيزو يتقدم للأهلي 5-4
ق4:12 حسن وليد يتعادل للزمالك 2-2
ق3:00 الأهلي يتقدم 2-1
ق2:50 الزمالك يفتتح التسجيل والأهلي يتعادل
ق1:30 تصدي من هنداوي وآخر من حميد
انطلاق المباراة
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