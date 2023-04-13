انتهت كأس مصر كرة يد - الأهلي (27)-(25) الزمالك.. الأحمر إلى النهائي
الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:18
كتب : FilGoal
يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد.
ويتأهل الفائز لمواجهة سبورتنج في المباراة النهائية المقرر لها مساء الجمعة.
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ق30 انتهت الأهلي إلى النهائي بعد الفوز 27-25
ق28:30 عبد الرحمن طه يتصدى لتسديدة حسن قداح
ق28 الأهلي متقدم 27-25
ق26 الأحمر يسجل رمية جزائية والمباراة تشتعل 26-25 للأهلي
ق25 الزمالك يقلص الفارق والنتيجة 26-24
ق23:18 عبد الرحمن طه يتصدى لرمية جزائية والنتيجة 26-23 للأهلي
ق22 إسلام حسن يسجل هدفا رائعا والتقدم 26-22
ق21 الأهلي يواصل تقدمه والنتيجة 25-21
ق19:50 تقدم الأهلي 24-21
ق18:45 كاستيلو يسجل رمية جزائية وتقدم الأهلي 23-20
ق17:19 تقدم الأهلي 22-20
ق14:30 تعادل جديد 20-20
ق12:10 محسن رمضان يتقدم للأهلي 19-18
ق10 التعادل من جديد 18-18
ق8:24 الزمالك يتقدم 18-17
ق6:43 حميد يتصدى مرتين ثم توقف اللعب لإصابته وخروجه من الملعب باكيا
ق3:30 تقدم الأهلي 16-15 بهدف من إسلام حسن
ق2:19 هدف هنا وآخر هناك وتقدم الزمالك 15-14
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق30 حميد يتصدى لتسديدة أحمد الأحمر ونهاية الشوط 13-12 للزمالك
ق28 حميد يواصل التألق ويتصدى لرمية جزائية جديدة
ق26:25 حميد يتصدى لرميتين جزائيتين على التوالي
ق24 الزمالك يواصل تقدمه والنتيجة 12-10
ق21:30 الزمالك يتقدم بفارق هدفين 11-9 بعد تسجيل أحمد الأحمر
ق19:55 الزمالك يتقدم 10-9
ق16:40 الأحمر يسجل من رمية جزائية والتقدم للزمالك 9-8
ق15:10 الأحمر يسجل من رمية جزائية جديدة والتقدم للزمالك 8-7
ق14:10 محسن رمضان يسجل التعادل 7-7
ق13:20 أحمد الأحمر يسجل من رمية جزائية وتقدم الزمالك 7-6
ق10:00 التعادل مستمر 5-5
ق8:30 زيزو يتقدم للأهلي 5-4
ق4:12 حسن وليد يتعادل للزمالك 2-2
ق3:00 الأهلي يتقدم 2-1
ق2:50 الزمالك يفتتح التسجيل والأهلي يتعادل
ق1:30 تصدي من هنداوي وآخر من حميد
انطلاق المباراة