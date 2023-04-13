طريقة مثالية لإحياء ذكرى التأسيس الـ 99.. هاتريك شواط ينصر الإسماعيلي على إنبي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 23:17

كتب : FilGoal

فراس شواط - الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

أحيا الإسماعيلي ذكرى تأسيسه الـ 99 بالانتصار على إنبي بنتيجة 3-1 في الجولة 25 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسماعيلية.

ويحتفل الدراويش اليوم بالذكرى الـ 99 على تأسيس النادي الذي تأسس عام 1924.

سجل ثلاثية الإسماعيلي: التونسي فراس شواط، وسجل هدف إنبي الوحيد: أحمد نادر حواش.

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وبات الإسماعيلي دون خسارة للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري بواقع (3 فوز و7 تعادلات).

وأصبح إنبي الفريق الوحيد الذي يخسر من الإسماعيلي في الدورين الأول والثاني من الدوري الموسم الجاري.

وسقط إنبي في فخ الخسارة لأول مرة بعد 5 مباريات دون خسارة في الدوري وكأس الرابطة.

ووصل رصيد الإسماعيلي لـ 23 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع عشر بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما توقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر متكبدا الخسارة الأولى بعد 4 مباريات انتصر خلالها في الدوري.

التشكيل

دفع حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالثنائي محمد الشامي وفراس شواط في هجوم الدراويش.

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بينما قاد الثنائي رفيق كابو وأحمد قفة هجوم تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي.

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وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين.

وفي الدقيقة 31 أهدر التونسي فراس شواط انفرادا لصالح الإسماعيلي.

وبعد دقيقتين مرت تسديدة كريم الديب أعلى العارضة.

وتألق محمد كوكو حارس الإسماعيلي بالتصدي لتسديدة علي فوزي، وتابع أحمد العجوز الكرة لكنه سدد أعلى العارضة في الدقيقة 35.

وتقدم الدراويش في الدقيقة 42 بعدما حول التونسي تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي في الشباك.

وفي الدقيقة 45+1 من الشوط الأول تابع التونسي تسديدة كريم الديب التي ارتدت من يد الحارس رضا السيد وعزز تقدم الإسماعيلي.\

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني سجل شواط الهدف الثالث له والهاتريك بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي من الجهة اليسرى.

وأصبح فراس شواط ثاني لاعب أجنبي يسجل هاتريك الموسم الحالي في الدوري بعد الأنجولي أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد الذي هز شباك طلائع الجيش.

وأصبح مهاجم الإسماعيلي ثاني لاعب تونسي يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد رفيق كابو موسم 2019-2020 بقميص وادي دجلة.

وبات الأجنبي رقم 23 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

ورفع شواط رصيده لـ 5 أهداف في الدوري الموسم الحالي بقميص الإسماعيلي متصدرا ترتيب هدافي الفريق بالتساوي مع محمد الشامي.

وكاد أن يسجل التونسي سوبر هاتريك في الدقيقة 64 بعد خطأ دفاعي لإنبي استغله عبد الرحمن مجدي ومرر كرة لشواط الذي سدد كرة ارتطمت بيد رضا السيد ومن ثم القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 70 قلص البديل أحمد نادر حواش النتيجة لإنبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من علي فوزي مهدها أحمد أمين "قفة" له مسجلا هدف تقليص الفارق.

وتحصل عبد الرحمن عماد لاعب وسط إنبي في الدقيقة 80 على بطاقة صفراء بعد إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء.

الدقائق الأخيرة مرت دون أي جديد لتنتهي المباراة بفوز جديد للدراويش.

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