تحت أنظار أوسوريو.. الزمالك يستعيد التوازن بثلاثية في حرس الحدود

حقق الزمالك انتصاره الثاني على التوالي بعد التغلب على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري.

وحضر خوان كارلوس أوسوريو المباراة من ملعب الكلية الحربية لمشاهدة الفريق قبل تولي المسؤولية رسميا غدا الجمعة.

وسجل الثنائي ناصر منسي وحسام عبد المجيد هدفي اللقاء في الشوط الأول، بينما عزز أحمد بلحاج التقدم بهدف ثالث بالوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني.

ورفع الزمالك رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بينما يتذيل حرس الحدود ترتيب الدوري بـ 16 نقطة.

التشكيل

دفع مدحت عبد الهادي المدير الفني لفريق الزمالك في مباراته الأخيرة قبل تولي خوان كارلوس أوسوريو قيادة الأبيض، بالثنائي إبراهيما نداي وناصر منسي في الهجوم.

بينما شارك مصطفى زيكو وفلانتينو أودو في هجوم حرس الحدود.

وعاد محمد عبد الغني للعب أساسيا مع دفاع الزمالك.

📋تشكيل الزمالك ⚪ثلاثي دفاعي ونداي أساسي أمام حرس الحدود#في_الدوري pic.twitter.com/ZcrU1faIgu — FilGoal (@FilGoal) April 13, 2023

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين دون خطورة حقيقية على المرميين في العشر دقائق الأولى.

وافتتح الزمالك التسجيل مبكرا في الدقيقة 14 بعدما استغل ناصر منسي عرضية إبراهيما نداي وحولها بمقصية رائعة داخل شباك أحمد السعدني.

وهدأ اللقاء بشكل نسبي عقب هدف ناصر منسي مع محاولات على استحياء من لاعبي حرس الحدود.

وكثف حرس الحدود من محاولاته من أجل إدراك التعادل.

وسدد محمد رضا تسديدة قوية في الدقيقة 25 من على حدود الجانب الأيسر ولكن اصطدمت برأس حسام عبد المجيد وتحولت إلى ركنية.

وحول محمود بن والي عرضية أحمد شديد قناوي برأسية في الدقيقة 35 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد صبحي.

وراوغ إبراهيما نداي دفاع حرس الحدود ببراعة في الدقيقة 43 وسددها رائعة تصدى لها أحمد السعدني لتصل إلى ناصر منسي الذي يسددها ولكن ترتطم بالقائم وتتحول إلى ركلة مرمى.

وعزز حسام عبد المجيد تقدم الزمالك بهدف ثان من عرضية أحمد زيزو في الدقيقة 46 برأسية رائعة.

وفي الشوط الثاني انخفض الأداء بصورة ملحوظة مع تراجع الزمالك للدفاع وسيطرة لحرس الحدود دون خطورة حقيقية.

وسدد وجيه عبد الحكيم في الدقيقة 52 لتقليص الفارق ولكن حولها محمد صبحي إلى ركنية.

وتراجع الزمالك للدفاع واعتمد على الهجمات المرتدة.

وأمن لاعبو الزمالك نقاط المباراة وتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من التعثرات.

ونجح البديل أحمد بلحاج في افتتاح أهدافه بقميص الزمالك بهدف ثالث في الدقيقة 91 بتسديدة على يسار أحمد السعدني.

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ثنائية عبد المجيد وزيزو

سجل حسام عبد المجيد الهدف الثاني لـ الزمالك في مواجهة حرس الحدود برأسية مكررة.

وبذلك يكون قد سجل عبد المجيد 6 أهداف مع الأبيض جميعها بكرات رأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وسجل عبد المجيد ضد المقاولون العرب وفاركو الموسم الماضي في الموسم الماضي من الدوري المصري وكلاهما انتهيا بالفوز 1-0.

كما أحرز هدفا ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022، وودع الزمالك المسابقة بركلات الترجيح.

وفي الموسم الحالي سجل هدفا ضد فلامبو بطل بوروندي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 وآخر ضد أسوان في مباراة انتهت بالخسارة 2-1.

أربعة أهداف صنعها زيزو لـ عبد المجيد جاءت من كرات ركنية، فيما جاء هدفين من ركلتين ثابتتين.

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سبع مباريات دون فوز

واصل حرس الحدود سجله السيء في الدوري هذا الموسم ويتذيل الترتيب برصيد 16 نقطة من 23 مباراة.

وبذلك يكون فشل حرس الحدود في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي.

وتعرض الحدود للخسارة الثالثة على التوالي والخامسة من آخر سبع مباريات خاضهم الفريق.

بينما تعادل الحدود مرتين فقط في آخر سبع مباريات وكان ذلك أمام كل من فاركو وسيراميكا كليوباترا.

ويحل حرس الحدود ضيفا على البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل في صراع الهروب من المراكز المؤدية للهبوط.

أما الزمالك فيستضيف المقاولون العرب يوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري.