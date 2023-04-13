التونسي الثاني في تاريخ الدوري.. فراس شواط يسجل هاتريك ضد إنبي

سجل التونسي فراس شواط مهاجم الإسماعيلي هاتريك في شباك إنبي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

ويحل إنبي على ملعب الإسماعيلي ضيفا في الجولة 25 من المسابقة.

وسجل فراس شواط هاتريك خلال 15 دقيقة، بواقع هدفين في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني.

وتقدم الدراويش في الدقيقة 42 بعدما حول التونسي تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي في الشباك.

وفي الدقيقة 45+1 من الشوط الأول تابع التونسي تسديدة كريم الديب التي ارتدت من يد الحارس رضا السيد وعزز تقدم الإسماعيلي.

وفي الدقيقة 57 من الشوط الثاني سجل شواط الهدف الثالث له والهاتريك بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي من الجهة اليسرى.

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جووووول💥🔥 .. فراس شواط يسجل هدفين لفريق الإسماعيلي في مرمى إنبي

(الإسماعيلي 2 - 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/hQ0VsO1E5P — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2023

وأصبح فراس شواط ثاني لاعب أجنبي يسجل هاتريك الموسم الحالي في الدوري بعد الأنجولي أجوستينو مابولولو مهاجم الاتحاد الذي هز شباك طلائع الجيش.

وأصبح مهاجم الإسماعيلي ثاني لاعب تونسي يسجل هاتريك في الدوري المصري بعد رفيق كابو موسم 2019-2020 بقميص وادي دجلة.

وبات الأجنبي رقم 23 الذي يسجل هاتريك أو سوبر هاتريك في تاريخ الدوري المصري.

ورفع شواط رصيده لـ 5 أهداف في الدوري الموسم الحالي بقميص الإسماعيلي متصدرا ترتيب هدافي الفريق بالتساوي مع محمد الشامي.