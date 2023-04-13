وفيا لعاداته.. حسام عبد المجيد يسجل من رأسية بصناعة زيزو

الخميس، 13 أبريل 2023 - 22:17

كتب : FilGoal

احتفال حسام عبد المجيد بهدفه في بيراميدز

أضاف حسام عبد المجيد الهدف الثاني لـ الزمالك في مواجهة حرس الحدود في لقاء الفريقين لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع حرس الحدود على استاد الكلية الحربية.

وتقدم الأبيض بهدف ناصر منسي في الدقيقة 14.

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ثم تبعه حسام عبد المجيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بعد كرة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو".

ولا يزال مدافع الأبيض البالغ 21 عاما وفيا لعاداته.

سجل عبد المجيد 6 أهداف مع الأبيض جميعها بكرات رأسية ومن صناعة أحمد سيد "زيزو".

وسجل عبد المجيد ضد المقاولون العرب وفاركو الموسم الماضي في الموسم الماضي من الدوري المصري وكلاهما انتهيا بالفوز 1-0.

وسجل هدفا ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر 2022، وودع الزمالك المسابقة بركلات الترجيح.

كما سجل الموسم الحالي هدفا ضد فلامبو بطل بوروندي في مباراة انتهت بالفوز 1-0 وآخر ضد أسوان في مباراة انتهت بالخسارة 2-1.

4 أهداف صنعها زيزو لـ عبد المجيد جاءت من كرات ركنية، فيما جاء هدفين من ركلتين ثابتتين.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري في الدوري حسام عبد المجيد
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