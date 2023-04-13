الدوري الأوروبي - الفوز الأول تاريخيا.. فيينورد يتفوق على روما بصاروخية ويفير

انتصر فيينورد الهولندي على روما الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي بهدف دون مقابل في لقاء أقيم على ملعب دي كويب.

سجل هدف اللقاء الوحيد: ماتس ويفير.

وشهدت المباراة إهدار لورينزو بيليجريني لركلة جزاء ارتدت من القائم الأيسر في الشوط الأول.

وأصبح روما أكثر فريق ترد القائمين والعارضة تسديداته برصيد 26 مرة بين فرق دوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الحالي.

وحقق الفريق الهولندي فوزه الأول في المسابقات الأوروبية، خلال 3 مباريات سابقة تعادلا في مباراة وفاز روما في 2 منها نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل في ملعب الأولمبيكو معقل روما لحسم هوية المتأهل.

التشكيل

بدأ روما اللقاء بثلاثية هجومية مكونة من باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني وتامي أبراهام.

في المقابل قاد المكسيكي سانتياجو خيمينيز هجوم فيينورد وجاوره المغربي أسامة الإدريسي والإيراني علي رضا جهانبخش.

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة بين الفريقين.

وتعرض باولو ديبالا للإصابة قبل الوصول لنصف ساعة من بداية اللقاء وخرج متأثرا بإصابته وعوضه ستيفان الشعراوي في الدقيقة 26.

وأهدر سيباستيان سيزمانسيكي فرصة التقدم لفيينورد بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 29.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ روما في الدقيقة 41 بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء بعد لمسة يد على ماتس وييفير.

وسدد القائد لورينزو بيليجريني ركلة الجزاء لكن القائم الأيسر أناب عن الحارس ومنع هدف روما الأول في اللقاء.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني وبعد عرضية من أسامة إيدرسي في الجهة اليسرى وصلت إلى ماتس ويفير الذي سدد كرة على الطائر من لمسة واجدة سكنت شباك روي باتريشيو.

مصائب روما لم تتوقف فخرج تامي أبراهام متأثرا بالإصابة وعوضه أندريا بيلوتي في الدقيقة 58.

وكاد روجر إيبانيز أن يسجل هدف التعادل للذئاب في الدقيقة 63 لكن رأسيته أبعدها الدفاع في الوقت المناسب عن سكون الشباك.

وقبل 20 دقيقة على نهاية اللقاء مرت تسديدة أوركان كوتشكو أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 77 مرت تسديدة القائد التركي بجوار القائم الأيمن.

وكاد جورجينيو فينالدوم أن يباغت مرمى أصحاب الأرض بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 87.

الدقائق الأخيرة مرت بسلام لتنتهي المباراة بفوز الفريق الهولندي 1-0 قبل لقاء الحسم في الأولمبيكو.