انتهت الدوري - المقاولون (0) (0) المصري والإسماعيلي (3) (1) إنبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المقاولون العرب ضد المصري، والإسماعيلي ضد إنبي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

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المقاولون العرب × المصري

انتهت.. تعادل سلبي

ق 56: عصام ثروت يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من جون أوكلي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

تصويبة صاروخية من إلياس الجلاصي ولكن محمود أبو السعود حارس المقاولون يتألق ❌🔥 pic.twitter.com/KRfNNxKfqA — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2023

ق 25: تسديدة قوية من إلياس الجلاصي يتصدى لها أبو السعود ببراعة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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الإسماعيلي × إنبي

انتهت 3-1 للإسماعيلي

ق 70: عرضية من علي فوزي وتمهيد من أحمد أمين "قفة" لأحمد نادر حواش الذي سدد كرة مقوسة في الشباك.

ق 64: القائم يمنع الرابع لفراس شواط بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي.

ق 58: جووووول الثاااالث.. هاتريك فراس شواط بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي.

بداية الشوط الثاني

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جووووول💥🔥 .. فراس شواط يسجل هدفين لفريق الإسماعيلي في مرمى إنبي

(الإسماعيلي 2 - 0 إنبي)#ONTime_Sports pic.twitter.com/hQ0VsO1E5P — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 13, 2023

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول ثاااني.. عرضية من الشامي وتسديدة من كريم الديب تصدى لها رضا السيد وتابعها فراس شواط في المرمى.

ق 42: جووول أوووول عرضية قوية من عبد الرحمن مجدي قابلها فراس شواط بصدره في المرمى.

ق 35: كوكو حارس الإسماعيلي يتألق ويتصدى لتسديدة علي فوزي، لكن متابعة أحمد العجوز تمر أعلى العارضة بعيدا عن المرمى.

ق 33: تسديد قوية من كريم الديب تمر اعلى العارضة.

ق 31: فراس شواط يهدر انفرادا للإسماعيلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.