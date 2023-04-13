انتهت الدوري - المقاولون (0) (0) المصري والإسماعيلي (3) (1) إنبي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 21:05

كتب : FilGoal

فراس شواط - الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي المقاولون العرب ضد المصري، والإسماعيلي ضد إنبي لحساب الجولة 25 من الدوري المصري.

وتبدأ المباراتان في التاسعة والربع بتوقيت القاهرة.

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المقاولون العرب × المصري

انتهت.. تعادل سلبي

ق 56: عصام ثروت يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من جون أوكلي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 25: تسديدة قوية من إلياس الجلاصي يتصدى لها أبو السعود ببراعة.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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الإسماعيلي × إنبي

انتهت 3-1 للإسماعيلي

ق 70: عرضية من علي فوزي وتمهيد من أحمد أمين "قفة" لأحمد نادر حواش الذي سدد كرة مقوسة في الشباك.

ق 64: القائم يمنع الرابع لفراس شواط بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي.

ق 58: جووووول الثاااالث.. هاتريك فراس شواط بعد عرضية أرضية من عبد الرحمن مجدي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جووول ثاااني.. عرضية من الشامي وتسديدة من كريم الديب تصدى لها رضا السيد وتابعها فراس شواط في المرمى.

ق 42: جووول أوووول عرضية قوية من عبد الرحمن مجدي قابلها فراس شواط بصدره في المرمى.

ق 35: كوكو حارس الإسماعيلي يتألق ويتصدى لتسديدة علي فوزي، لكن متابعة أحمد العجوز تمر أعلى العارضة بعيدا عن المرمى.

ق 33: تسديد قوية من كريم الديب تمر اعلى العارضة.

ق 31: فراس شواط يهدر انفرادا للإسماعيلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

الإسماعيلي المصري إنبي في الدوري الدوري المصري المقاولون العرب
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