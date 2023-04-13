انتهت الدوري المصري - حرس الحدود (0)-(3) الزمالك.. الأبيض يحسم اللقاء

الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد حرس الحدود

يحل الزمالك ضيفا على حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري على استاد الكلية الحربية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما يتذيل الحدود ترتيب الدوري بـ 16 نقطة وخاض الفريقان 22 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق91 جووووول أحمد بلحاج

ق86 هدوء تام في اللقاء

ق52 محمد صبحي يحول تسديدة وجيه عبد الحكيم إلى ركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46 جووووووووول حسام عبد المجيد برأسية من عرضية زيزو

ق43 تسديدة رائعة من إبراهما نداي يتصدى لها أحمد السعدني قبل أن ينقذ القائم الأيمن تسديدة ناصر منسي

ق35 تسديدة من خارج منطقة الجزاء ومحاولات لحرس الحدود من أجل التعادل

ق26 تصدي من محمد صبحي

ق25 تسديدة من محمد رضا تصطدم برأس حسام عبد المجيد وتتحول لركنية إلى الحدود

ق20 هدوء في اللقاء بعد هدف ناصر منسي

ق14 جووووول ناصر منسي هدف رائع للزمالك (ومرر نداي عرضية وصلت إلى ناصر منسي الذي سددها مقصية داخل الشباك)

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك أحمد شديد قناوي أحمد زيزو
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