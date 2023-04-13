التشكيل - ثنائي هجومي لـ المقاولون العرب.. وحسين السيد في وسط المصري

يبدأ المقاولون العرب بثنائية هجومية مكونة من مامادو نياص وجون أوكلي أمام المصري في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب وتبدأ المباراة في التاسعة والربع مساءً.

في المقابل يبدأ حسين السيد في خط وسط المصري أمام المقاولون العرب.

ويقود مروان حمدي هجوم الفريق البورسعيدي.

وجاء تشكيل المقاولون العرب:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – أحمد علاء – فاروقا نور الدين

الوسط: لويس إدوار - أحمد شيمي – عبد الرحمن خالد "جبنة" – محمد مجلي – جوزيف أوشايا

الهجوم: مامادو نياص – جون أوكلي

وجاءت دكة البدلاء: أحمد عربي - لؤي وائل – عمر فتحي- فادي فريد – محمد شوقي غريب – يوسف مجدي – أحمد عيد تمساج – محمد هاني – أحمد فوزي.

وجاء تشكيل المصري:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عماد – عماد الدين بوبكر – إسلام أبو سليمة – عمرو السعداوي

الوسط: حسين السيد – عمرو موسى

أمامهما: عبد الرحيم دغموم – إلياس الجلاصي – محمد عبد اللطيف "جريندو"

الهجوم: مروان حمدي

وعلى دكة البدلاء: محمود جاد – كريم العراقي – حسن علي – محمد الفيومي – إسلام عطية – حسام جريشة – إيزي إيميكا – أنطوني أكبوتو – عبده يحيى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

ويتساوى معه المصري بنفس الرصيد لكن من 23 مباراة.