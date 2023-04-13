التشكيل - الشامي وشواط أساسيان مع الإسماعيلي.. وقفة يقود هجوم إنبي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

أحمد مدبولي - الإسماعيلي - إنبي

دفع حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالثنائي محمد الشامي وفراس شواط في هجوم الدراويش.

بينما يقود الثنائي رفيق كابو وأحمد قفة هجوم تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي.

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة من 24 مباراة بينما الإسماعيلي في المركز الخامس عشر بـ 20 نقطة من 22 مباراة.

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وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: عصام صبحي - باهر المحمدي - محمد هاشم - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - محمد حسن - كريم الديب

خط الهجوم: عبد الرحمن مجدي - محمد الشامي - فراس شواط.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

حراسة المرمى: رضا السيد

الدفاع: علي فوزي - محمد حامد - أحمد صبيحة - أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: أحمد العجوز – مصطفى شكشك – مودي ناصر.

الهجوم: رفيق كابو – أحمد قفة.

وحقق إنبي الفوز في أخر أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بينما الإسماعيلي لم يخسر في أخر خمس مباريات إذ فاز في واحدة وتعادل أربع مرات.

الإسماعيلي إنبي الدوري المصري
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