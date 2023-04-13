مباشر الدوري الأوروبي – يونايتد (2) - (0) إشبيلية.. يوفنتوس (0) - (0) لشبونة

الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

مارسيل سابيترز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

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ق41: إنذار على برونو بداعي لمسة يد ليتأكد غيابه عن الإياب بسبب تراكم البطاقات.

ق34: تسديدة من كاسيميرو مرت لركلة ركنية واستغلها هو وحولها برأسية ولكن بونو تصدى له.

ق33: عرضية من أنتوني هيأها مارسيال لسانشو لكن بونو تألق وتصدى له.

ق21: جوووووووووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد عن طريق سابيتزر بعد انفراد وبينية جميلة من مارسيال.

ق15: جوووووووووووووول سابيتزر يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من برونو فيرنانديز.

ق13: تسديدة قوية من أنتوني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسين بونو.

ق1: إلغاء هدف سجله سانشو بداعي التسلل.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق39: تسديدة من نونو سانتوس لكن دفاع يوفنتوس شتت الكرة من على خط المرمى.

ق30: تسديدة قوية من بيدرو جونسالفيز لكن تشيزني تألق وحولها لركلة ركنية.

ق29: تسديدة من سيباستيان كواتيس لكن تشيزني تألق وتصدى له.

20: تسديدة زاحفة من هيديماسا موريتا مرت بجوار مرمى يوفنتوس بقلليل.

ق12: تسديدة قوية من كيييزات ولكن أنطونيو ادان تصدى له.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد يوفنتوس إشبيلية سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي
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