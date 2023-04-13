مباشر الدوري الأوروبي – يونايتد (2) - (0) إشبيلية.. يوفنتوس (0) - (0) لشبونة
الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
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مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
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ق41: إنذار على برونو بداعي لمسة يد ليتأكد غيابه عن الإياب بسبب تراكم البطاقات.
ق34: تسديدة من كاسيميرو مرت لركلة ركنية واستغلها هو وحولها برأسية ولكن بونو تصدى له.
ق33: عرضية من أنتوني هيأها مارسيال لسانشو لكن بونو تألق وتصدى له.
ق21: جوووووووووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد عن طريق سابيتزر بعد انفراد وبينية جميلة من مارسيال.
ق15: جوووووووووووووول سابيتزر يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من برونو فيرنانديز.
ق13: تسديدة قوية من أنتوني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسين بونو.
ق1: إلغاء هدف سجله سانشو بداعي التسلل.
انطلاق المباراة.
يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة
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ق39: تسديدة من نونو سانتوس لكن دفاع يوفنتوس شتت الكرة من على خط المرمى.
ق30: تسديدة قوية من بيدرو جونسالفيز لكن تشيزني تألق وحولها لركلة ركنية.
ق29: تسديدة من سيباستيان كواتيس لكن تشيزني تألق وتصدى له.
20: تسديدة زاحفة من هيديماسا موريتا مرت بجوار مرمى يوفنتوس بقلليل.
ق12: تسديدة قوية من كيييزات ولكن أنطونيو ادان تصدى له.
انطلاق المباراة.