انتهت الدوري الأوروبي – يونايتد (2) - (2) إشبيلية.. يوفنتوس (1) - (0) لشبونة
الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:34
كتب : FilGoal
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مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.
ق90+2: جووووووووول التعادل لإشبيلية برأسية من يوسف النصيري ارتطمت برأس ماجواير وغيرت تجاهها.
ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق84: جووووووول نافاس يقلص النتيجة بهدف أول بعد تسديدة ارتطمت بمالاسيا وسكنت الشباك.
ق62: تسديدة رائعة من أنتوني ارتدت من القائم الأيمن.
ق47: تسديدة مقوسة من أنتوني مرت لخارج الملعب.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.
ق45+2: دي خيا يتألق أمام رأسية قوية من تانجاي نيانزو وشتتها كاسيميرو من على خط المرمى.
ق41: إنذار على برونو بداعي لمسة يد ليتأكد غيابه عن الإياب بسبب تراكم البطاقات.
ق34: تسديدة من كاسيميرو مرت لركلة ركنية واستغلها هو وحولها برأسية ولكن بونو تصدى له.
ق33: عرضية من أنتوني هيأها مارسيال لسانشو لكن بونو تألق وتصدى له.
ق21: جوووووووووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد عن طريق سابيتزر بعد انفراد وبينية جميلة من مارسيال.
ق14: جوووووووووووووول سابيتزر يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من برونو فيرنانديز.
ق13: تسديدة قوية من أنتوني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسين بونو.
ق1: إلغاء هدف سجله سانشو بداعي التسلل.
انطلاق المباراة.
يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة
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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.
ق90: ماتيا بيرين يتألق ويحرم سبورتنج لشبونة من التعادل.
ق75: جوووووووووول جاااتي يسجل الهدف الأول ليوفنتوس.
ق68: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق44: تشيزني يخرج مستبدلا للإصابة ويشارك بدلا من ماتيا بيرين.
ق39: تسديدة من نونو سانتوس لكن دفاع يوفنتوس شتت الكرة من على خط المرمى.
ق30: تسديدة قوية من بيدرو جونسالفيز لكن تشيزني تألق وحولها لركلة ركنية.
ق29: تسديدة من سيباستيان كواتيس لكن تشيزني تألق وتصدى له.
20: تسديدة زاحفة من هيديماسا موريتا مرت بجوار مرمى يوفنتوس بقلليل.
ق12: تسديدة قوية من كيييزات ولكن أنطونيو ادان تصدى له.
انطلاق المباراة.