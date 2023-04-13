انتهت الدوري الأوروبي – يونايتد (2) - (2) إشبيلية.. يوفنتوس (1) - (0) لشبونة

الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:34

كتب : FilGoal

مارسيل سابيترز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

مانشستر يونايتد ضد إشبيلية

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ق90+2: جووووووووول التعادل لإشبيلية برأسية من يوسف النصيري ارتطمت برأس ماجواير وغيرت تجاهها.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: جووووووول نافاس يقلص النتيجة بهدف أول بعد تسديدة ارتطمت بمالاسيا وسكنت الشباك.

ق62: تسديدة رائعة من أنتوني ارتدت من القائم الأيمن.

ق47: تسديدة مقوسة من أنتوني مرت لخارج الملعب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدفين دون رد.

ق45+2: دي خيا يتألق أمام رأسية قوية من تانجاي نيانزو وشتتها كاسيميرو من على خط المرمى.

ق41: إنذار على برونو بداعي لمسة يد ليتأكد غيابه عن الإياب بسبب تراكم البطاقات.

ق34: تسديدة من كاسيميرو مرت لركلة ركنية واستغلها هو وحولها برأسية ولكن بونو تصدى له.

ق33: عرضية من أنتوني هيأها مارسيال لسانشو لكن بونو تألق وتصدى له.

ق21: جوووووووووووووووووووول ثااااااااان ليونايتد عن طريق سابيتزر بعد انفراد وبينية جميلة من مارسيال.

ق14: جوووووووووووووول سابيتزر يسجل الهدف الأول ليونايتد بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من برونو فيرنانديز.

ق13: تسديدة قوية من أنتوني من داخل منطقة الجزاء تصدى لها ياسين بونو.

ق1: إلغاء هدف سجله سانشو بداعي التسلل.

انطلاق المباراة.

يوفنتوس ضد سبورتنج لشبونة

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نهاية المباراة بفوز يوفنتوس بهدف دون رد.

ق90: ماتيا بيرين يتألق ويحرم سبورتنج لشبونة من التعادل.

ق75: جوووووووووول جاااتي يسجل الهدف الأول ليوفنتوس.

ق68: هدوء في مجريات المباراة حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق44: تشيزني يخرج مستبدلا للإصابة ويشارك بدلا من ماتيا بيرين.

ق39: تسديدة من نونو سانتوس لكن دفاع يوفنتوس شتت الكرة من على خط المرمى.

ق30: تسديدة قوية من بيدرو جونسالفيز لكن تشيزني تألق وحولها لركلة ركنية.

ق29: تسديدة من سيباستيان كواتيس لكن تشيزني تألق وتصدى له.

20: تسديدة زاحفة من هيديماسا موريتا مرت بجوار مرمى يوفنتوس بقلليل.

ق12: تسديدة قوية من كيييزات ولكن أنطونيو ادان تصدى له.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد يوفنتوس إشبيلية سبورتنج لشبونة الدوري الأوروبي
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