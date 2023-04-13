تشكيل حرس الحدود - ثلاثي دفاعي ضد الزمالك.. وزيكو يجاور فلانتينو في الهجوم

أعلن أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الكلية الحربية في التاسعة والربع مساءً.

ويقود النيجيري فلانتينو أودو هجوم الفريق السكندري.

ويبدأ مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" هداف حرس الحدود في مركز الجناح، ويعّول أيوب على ثلاثي دفاعي بقيادة إبراهيم القاضي.

وجاء تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: أحمد السعدني

الدفاع: إسلام عبد الله – إبراهيم القاضي – محمود بن والي

الوسط: أحمد شديد قناوي – مصطفى جمال – أحمد فليكس - محمد رضا

الهجوم: مصطفى زيكو – فلانتينو أودو – مصطفى صبحي

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي – أحمد أيمن – وجيه عبد الحكيم – غريب ياسر – حامد خالد – مؤمن عوض – إيمانويل ديفيد – إسلام جمال – محمود ممدوح.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.