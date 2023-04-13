تشكيل يوفنتوس - 3 تعديلات.. وبوجبا على مقاعد البدلاء أمام سبورتنج لشبونة
الخميس، 13 أبريل 2023 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس تشكيل فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي يوم الخميس.
ويحل سبورتنج لشبونة ضيفا على السيدة العجوز في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.
وأجرى أليجري 3 تعديلات على تشكيل مباراة لاتسيو الأخيرة، حيث يغيب أليكس ساندرو عن القائمة، ويتواجد نيكولو فايولي ودوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.
وحل بدلا منهم دانيلو وأركاديوش ميليك وفيديريكو كييزا.
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: دانيلو – بريمير – فيديريكو جاتي
الوسط: خوان كوادرادو – مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو – فيليب كوستيتش
الهجوم: أنخل دي ماريا - أركاديوش ميليك - فيديريكو كييزا
ويجلس بول بوجبا على مقاعد البدلاء.
ويقام لقاء الإياب في البرتغال الأسبوع المقبل.
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