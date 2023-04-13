تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو وظهور مارسيال أمام إشبيلية

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عدة تغييرات في تشكيل فريقه لملاقاة إشبيلية يوم الخميس.

ويستضيف يونايتد منافسه إشبيلية في ملعب أولد ترافورد في ذهاب ربع نهائي دوري الأوروبي.

ويشارك رافائيل فاران وكاسيميرو وأنتوني مارسيال في اللقاء بدلا من هاري ماجواير وسكوت ماكتوميناي وماركوس راشفورد واللذين خاضوا لقاء إيفرتون الأخير.

ويعود البرازيلي كاسيميرو لصفوف الفريق بعدما غاب في المباريات الأخيرة بسبب الإيقاف في الدوري الإنجليزي.

بينما يغيب راشفورد هداف الفريق بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: آرون وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تايريل مالاسيا

في الوسط الدفاعي: كاسيميرو - مارسيل سابيتزر

في الوسط الهجومي: أنتوني- برونو فيرنانديز- جادون سانشو

في الهجوم: أنتوني مارسيال

فيما جاء تشكيل إشبيلية على النحو التالي:

ويقام لقاء الإياب في إسبانيا الخميس المقبل.