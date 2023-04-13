تقرير: إقالة رودي جارسيا تكلف النصر السعودي 15 مليون ريال

تصل التكلفة المالية لقرار إقالة الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق النصر إلى نحو 15 مليون ريال، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وقرر نادي النصر السعودي يوم الخميس الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

ويمثل هذا الرقم مجموع رواتب جارسيا ومعاونيه، الذين أقيلوا معه، حتى نهاية عقد الجهاز الفني أواخر يونيو المقبل.

وأوضح التقرير أن العقد الذي وقّعه الطرفان الصيف الماضي يمتد موسمًا واحدًا وليس موسمين كما كان شائعا عند إبرامه.

وأشار التقرير إلى وجود بندٍ في العقد، الذي تقرر إنهاؤه، كان يمنح النادي حق تمديده لموسم آخر.

وأبلغت إدارة النصر لاعبيها بالقرار خلال إجازتهم القصيرة قبل أن تعلن الخبر لوسائل الإعلام.

ويستأنف الفريق، مساء الخميس تدريباته بعد إجازة يومين أقرها الفرنسي في آخر قرار قبل إبعاده.

ويقود الكرواتي دينكو إيليتشيش، المدرب المؤقت، التدريبَ، على ملعب النادي.

ويبدأ النصر التحضير لمواجهة الهلال، الثلاثاء المقبل، في ديربي الرياض، ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي.

وتولى رودي جارسيا تدريب النصر منذ بداية الموسم الجاري.

وأفاد النادي في بيان: "قررت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا".

وأضاف البيان "نثمن لجارسيا كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

وتعادل النصر أمام الفيحاء سليبا بدون أهداف ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف نادي النصر.

النصر السعودي يتواجد رفقة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

جارسيا صاحب الـ59 عاما تولى تدريب النصر في 26 مباراة بالموسم الحالي وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

جارسيا سبق له العمل مع أندية روما الإيطالي ومارسيليا وليون وليل بالدوري الفرنسي.