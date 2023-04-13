مدرب الزمالك الجديد يصل مقر النادي ويجتمع بالإدارة

تواجد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك الجديد في مقر النادي يوم الخميس.

وعقد المدرب الكولومبي جلسة سريعة مع أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم.

وقام أوسوريو بجولة تفقدية في النادي التقى خلالها بمرتضى منصور رئيس النادي.

ومن المتوقع أن يحضر مدرب الزمالك الجديد مباراة الفريق ضد حرس الحدود في ملعب الكلية الحربية مساء الخميس.

ويقود الزمالك في هذه المباراة مدحت عبد الهادي المدرب العام.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة.

فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أعلن موعد بدء المدير الفني الجديد للفريق خوان كارلوس أوسوريو مهمته مع الفريق الأبيض.

المدرب الكولومبي وصل إلى مصر مساء يوم الأربعاء تمهيدا لتوليه تدريب الزمالك.

وأشار مرتضى إلى أن أوسوريو سيقود مران الزمالك بداية من يوم الجمعة.

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "يا جميع جماهير الزمالك المحترمة الوفية قفوا خلف فريقكم والجهاز الفني الجديد".

وأكمل "وصل الليلة منذ قليل إلى أرض مصر المدرب العالمي الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لمنتخب المكسيك في كأس العالم والمدير الفني الأسبق لمنتخب باراجواي".

وواصل "ليتسلم من يوم الجمعة مسؤولية الفريق الأول لنادي الزمالك".

وأتم مرتضى "نتمنى له وللاعبين التوفيق فيما هو قادم بإذن الله".

وسيكون أوسوريو رابع مدرب يقود الزمالك هذا الموسم بعد البرتغالي جوسفالدو فيريرا وأسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بشكل مؤقت.