الكشف عن الراعي الجديد للسوبر المصري

الخميس، 13 أبريل 2023 - 18:39

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت راعي الكرة المصرية توقيع عقد رعاية مباراة كاس السوبر المصري مع البنك الأهلي المصري.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري المصري 2021\2022، بـ الأهلي بطل الكأس لنفس الموسم، في مباراة السوبر مايو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيانها أن هذه الشراكة تعتبر خطوة ناجحة تفتح الباب لمزيد من التعاون البناء بين الطرفين.

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ويستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة المباراة في السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.

الأهلي الزمالك السوبر المصري
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