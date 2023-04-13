النصر السعودي يعلن إقالة رودي جارسيا

قرر نادي النصر السعودي الاستغناء عن خدمات المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وتولى رودي جارسيا تدريب النصر منذ بداية الموسم الجاري.

وأفاد النادي في بيان: "قررت إدارة نادي النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب رودي جارسيا".

وأضاف البيان "نثمن لجارسيا كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ونتمنى له التوفيق".

النصر قرر تعيين دينكو إيليتشيش مدرب فريق الشباب بدلا من جارسيا بشكل مؤقت.

وتعادل النصر أمام الفيحاء سليبا بدون أهداف ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو صفوف نادي النصر.

النصر السعودي يتواجد رفقة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

جارسيا صاحب الـ59 عاما تولى تدريب النصر في 26 مباراة بالموسم الحالي وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

جارسيا سبق له العمل مع أندية روما الإيطالي ومارسيليا وليون وليل بالدوري الفرنسي.