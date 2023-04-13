على خطى جورجينيو.. أرسنال يطارد كانتي

كشفت تقارير صحفية عن تواصل بين أرسنال ولاعب الوسط نجولو كانتي نجم الغريم تشيلسي، وذلك للتفاوض معه بشأن انتقال محتمل من أزرق لندن إلى أحمرها.

وينتهي عقد كانتي -32 عاما- بنهاية الموسم الحالي.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريزيان الفرنسية، التي أوضحت أن أرسنال كان مهتما بضم اللاعب منذ يناير الماضي، وحاول بالفعل التعاقد معه، قبل أن يضم جورجينيو من البلوز أيضا.

وقال مصدر مقرب من اللاعب: "نجولو سيود مواصلة مسيرته في لندن حيث يمارس عاداته بحرية. لقد أحب العمل مع أنطونيو كونتي (في تشيلسي) ولكن الآن أقاله توتنام أيضا".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي فإن برشلونة وباريس سان جيرمان ضمن قائمة المهتمين.

وغاب نجم الوسط الفرنسي لفترة مطولة بسبب الإصابة التي كلفته أيضا الغياب عن كأس العالم 2022، بعد أن كان أحد نجوم النسخة السابقة (2018).

وعاد كانتي لتوه في مواجهة ليفربول التي انتهت بالتعادل السلبي، ثم خسر أمام ريال مدريد في ذهاب ربع النهائي بهدفين.

وتعرض كانتي لظاهرة نادرة، حيث خاض آخر 4 مباريات له بقيادة 4 مدربين مختلفين، هم توماس توخيل وجراهام بوتر وبرونو سالتور (المؤقت بعد إقالة بوتر) وفرانك لامبارد (المؤقت لنهاية الموسم).

وانتقل كانتي إلى صفوف تشيلسي قادما من ليستر سيتي في صيف 2016، بعد أن توج بلقب الدوري الأسطوري مع ليستر سيتي، ليفوز بالدوري مرة أخرى سريعا في 2016-2017.

وتوج كانتي بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة عام 2021.