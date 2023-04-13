بيلد: ناجلزمان رفض تدريب توتنام.. وهذه وجهته المحتملة

الخميس، 13 أبريل 2023 - 14:30

كتب : FilGoal

حزن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ بعد الهزيمة أمام فياريال

رفض الألماني يوليان ناجلزمان عرض تدريب توتنام خلفا لانطونيو كونتي وفقا لصحيفة "بيلد".

ويبحث توتنام عن مدرب جديد يخلف الإيطالي أنطونيو كونتي الذي أقيل من منصبه.

وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن ناجلزمان رفض تدريب توتنام لرغبته في الحصول على قسط من الرحة حتى نهاية الموسم الجاري.

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وأشارت إلى أن ناجلزمان يرغب في تقييم الفترة التي قضاها مع بايرن ميونيخ وقد يكون تدريب تشيلسي وجهته المقبلة بداية من الموسم الجديد.

يوليان ناجلزمان (35 عاما)، تولى تدريب بايرن ميونيخ في 2021، محققا مع الفريق لقب الدوري الألماني عن الموسم الماضي، بجانب لقبي السوبر الألماني عن الموسمين الماضي والحالي قبل أن يرحل ويتولى توماس توخيل المهمة بدلا منه.

قائمة المرشحين لتدريب توتنام ضمت كل من: يوليان ناجلزمان، لويس إنريكي، بريندان رودجرز، أرني سلوت، بالإضافة إلى ماوريسيو بوكيتينو المدرب التاريخي للنادي.

فيما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن فينسنت كومباني المدير الفني لـ بيرنلي، نال إعجاب إدارة توتنام هوتسبير.

وتحوّل كومباني لقيادة بيرنلي مطلع الموسم الجاري وقاده لصعود مبكرٍ للغاية إلى الدوري الممتاز.

وتولى الإيطالي كريستيان ستيليني تدريب توتنام مؤقتا حتى نهاية الموسم الجاري بعد إقالة كونتي.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، ويسعى لحفاظ مقعده في المربع الذهبي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونيخ توتنام ناجلزمان
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