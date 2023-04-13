موندو ديبورتيفو: أبرزهم يونايتد وبايرن.. فاتي يرفض عروض الخروج من برشلونة

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن جورجي مينديش وكيل أعمال أنسو فاتي لاعب برشلونة، قد أتاه بعروض 3 من كبار أندية أوروبا.

الثلاثي يتكون من مانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبر الإنجليزيين، وبايرن ميونيخ الألماني.

ووفقا لـ "موندو" فإن فاتي أبلغ مينديش بتقديره لاهتمام أندية بهذا الحجم، إلإ أنه يتمسك بالبقاء في برشلونة.

رغبة فاتي -20 عاما- في البقاء وإثبات ذاته قد تضاعفت بعد حصوله على الرقم 10 خلفا لأسطورة النادي ليونيل ميسي.

وكان بوري فاتي والد اللاعب قد أطلق تصريحات غاضبة في 29 مارس الماضي عبر كادينا كوبي جاء فيها: "إذا كان الأمر بيدي سآخذه بعيدا عن برشلونة، ولكنه يريد البقاء. أنا غاضب كأب ويزعجني لعب أنسو لدقائق قليلة".

من جانبه طلب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق منه الصبر، حيث لم تساعده الإصابات إطلاقا.

وشارك فاتي في 26 مباراة بالدوري الإسباني، وسجل 4 أهداف وصنع 3.