أولمبياكوس يعلن فسخ عقد جيمس رودريجيز

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:51

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - أولمبياكوس

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني عن فسخ عقد الكولومبي جيمس رودريجيز.

خاميس رودريجيز

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وجاء القرار قبل حوالي شهرين ونصف من نهاية عقد جيمس مع النادي اليوناني.

وذكر أولمبياكوس أن النادي واللاعب قررا فسخ العقد، موجهًا الشكر لصانع الألعاب الكولومبي ومتمنيًا له التوفيق في مستقبله.

وانضم جيمس إلى أولمبياكوس مطلع الموسم الجاري مجانًا بعقدٍ لمدة موسم واحد، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة النادي على تجديد عقده.

اللاعب البالغ 31 عامًا خاض 24 مباراة مع أولمبياكوس الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.

وحضر جيمس إلى أولمبياكوس قادمًا من الريان القطري الذي لعب في صفوفه الموسم الماضي.

وسبق لـ جيمس اللعب في صفوف بورتو وموناكو وريال مدريد وبايرن ميونيخ وإيفرتون.

ويعد جيمس هدف كأس العالم 2014 الذي شهد قمة تألقه وانضمامه في نصف الصيف إلى ريال مدريد مقابل 75 مليون يورو.

وكان البرازيلي مارسيلو قد فسخ عقده بشكلٍ مبكر في منتصف الموسم ورحل عن أولمبياكوس بدوره بعد أشهر قليلة في صفوف النادي.

يتزامن ذلك مع رحيل الإسباني ميتشل جونزاليس عن تدريب أولمبياكوس الذي يحتل حاليا المركز الثالث في مرحلة تحديد بطل الدوري بفارق 6 نقاط عن باناثينايكوس المتصدر.

جيمس رودريجيز أولمبياكوس
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