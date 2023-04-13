رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على القمصان

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الترويج لشركات المراهنات على أقمصة الأندية في المباريات.

ويبدأ تفعيل القرار مع نهاية موسم 2025\2026 لإعطاء فرصة للأندية المتعاقدة مع شركات المراهنات.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانٍ اليوم الخميس أن القرار حظي بموافقة جماعية من أندية الرابطة.

وبذلك تكون كرة القدم أول رياضة في المملكة المتحدة تتخذ إجراءً مماثلًا في سعيها لتقليل الدعاية لشركات المراهنات.

وأوضح بيان الرابطة أن القرار جاء على هامش المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المراهنات الحالية.

Premier League clubs have today collectively agreed to withdraw gambling sponsorship from the front of clubs’ matchday shirts, becoming the first sports league in the UK to take such a measure voluntarily in order to reduce gambling advertising ➡️ https://t.co/FG6V7sJcds pic.twitter.com/5xDX5sR4gY — Premier League (@premierleague) April 13, 2023

وتمتلك 5 أندية من دوري القسم الثاني "تشامبيونشيب" عقود رعاية مع شركات المراهنات، وهي بيرمنجهام سيتي، وكوفنتري سيتي، وميدلسبره، وستوك سيتي، وواتفورد.

وبذلك تتبع إنجلترا نظيرتها إيطاليا التي بدأت منع الترويج لشركات المراهنات على الأقمصة منذ 2019.

وتبعها الدوري الإسباني في 2021 الذي وضع ضوابط كبيرة على الترويج المراهنات.