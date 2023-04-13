رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على القمصان

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الترويج لشركات المراهنات على أقمصة الأندية في المباريات.

ويبدأ تفعيل القرار مع نهاية موسم 2025\2026 لإعطاء فرصة للأندية المتعاقدة مع شركات المراهنات.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانٍ اليوم الخميس أن القرار حظي بموافقة جماعية من أندية الرابطة.

وبذلك تكون كرة القدم أول رياضة في المملكة المتحدة تتخذ إجراءً مماثلًا في سعيها لتقليل الدعاية لشركات المراهنات.

وأوضح بيان الرابطة أن القرار جاء على هامش المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المراهنات الحالية.

وتمتلك 5 أندية من دوري القسم الثاني "تشامبيونشيب" عقود رعاية مع شركات المراهنات، وهي بيرمنجهام سيتي، وكوفنتري سيتي، وميدلسبره، وستوك سيتي، وواتفورد.

وبذلك تتبع إنجلترا نظيرتها إيطاليا التي بدأت منع الترويج لشركات المراهنات على الأقمصة منذ 2019.

وتبعها الدوري الإسباني في 2021 الذي وضع ضوابط كبيرة على الترويج المراهنات.

الدوري الإنجليزي
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