رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على أقمصتها

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:36

كتب : FilGoal

لوجو الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف الترويج لشركات المراهنات على أقمصة الأندية في المباريات.

ويبدأ تفعيل القرار مع نهاية موسم 2025\2026 لإعطاء فرصة للأندية المتعاقدة مع شركات المراهنات.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيانٍ اليوم الخميس أن القرار حظي بموافقة جماعية من أندية الرابطة.

وبذلك تكون كرة القدم أول رياضة في المملكة المتحدة تتخذ إجراءً مماثلًا في سعيها لتقليل الدعاية لشركات المراهنات.

وأوضح بيان الرابطة أن القرار جاء على هامش المراجعة الحكومية المستمرة لتشريعات المراهنات الحالية.

وتمتلك 5 أندية من دوري القسم الثاني "تشامبيونشيب" عقود رعاية مع شركات المراهنات، وهي بيرمنجهام سيتي، وكوفنتري سيتي، وميدلسبره، وستوك سيتي، وواتفورد.

وبذلك تتبع إنجلترا نظيرتها إيطاليا التي بدأت منع الترويج لشركات المراهنات على الأقمصة منذ 2019.

وتبعها الدوري الإسباني في 2021 الذي وضع ضوابط كبيرة على الترويج المراهنات.

الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أولمبياكوس يعلن فسخ عقد جيمس رودريجيز صن: كومباني المرشح الأول لتدريب توتنام مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا مدرب جلادباخ يكشف مصير رامي بنسبعيني وماركوس تورام تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع بيلينجهام اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني بخفض الراتب.. رويس يقترب من التجديد مع دورتموند سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان
أخر الأخبار
صلاح: استمتعت بتحطيم الرقم القياسي.. ولم نكن محظوظين أمام أرسنال 11 دقيقة | المحترفون
أولمبياكوس يعلن فسخ عقد جيمس رودريجيز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من الترويج لشركات المراهنات على أقمصتها 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول 35 دقيقة | المحترفون
ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير مغربي: الرجاء ينتظر قرارا مهما من كاف قبل مواجهة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
صن: كومباني المرشح الأول لتدريب توتنام ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد