للمرة الثانية.. صلاح لاعب الشهر في ليفربول

حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر مارس المنصرم.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وأعلن ليفربول حصول صلاح على النسبة الأعلى من التصويت كأفضل لاعب في صفوف الريدز عن شهر مارس.

محمد صلاح حصل على لاعب شهر مارس بعدما تفوق على الثنائي أليسون بيكير وكودي جاكبو.

وسجل مهاجم ليفربول 3 أهداف في الدوري خلال شهر مارس، وهي الأهداف التي جعلته يصبح أفضل هداف في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

كما صنع صلاح هدفين خلال مارس، وكلاهما جاء في الفوز 7-0 على مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد.

صلاح حصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثانية خلال الموسم الحالي بعدما نالها عن شهر ديسمبر الماضي.

قبل أيام، لم ينجح صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر مارس من قبل رابطة الدوري التي فاز بها بوكايو ساكا جناح أرسنال.

وتفوق اللاعب الإنجليزي في سباق الفوز بالجائزة على كل من محمد صلاح "ليفربول" وأليكساندر إيزاك "نيوكاسل" وأليكسيس ماك أليستر "برايتون" وتايرون مينجز "أستون فيلا" ولياندرو تروسارد "أرسنال".

وأصبحت جائزة لاعب الشهر هي الأولى للاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عاما.

وفاز ساكا بالجائزة بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين في أربع مباريات شارك فيها رفقة أرسنال في الدوري الإنجليزي في الشهر الماضي.