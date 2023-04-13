ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الخميس، 13 أبريل 2023 - 13:23

كتب : أحمد الخولي

طاهر محمد طاهر وحسام عبد المجيد - الزمالك والأهلي في كأس السوبر المصري

يستقبل ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وأعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة المباراة في السادسة والنصف مساء الجمعة 5 مايو في استاد محمد بن زايد.

ويلتقي الزمالك بطل الدوري المصري 2021\2022، بـ الأهلي بطل الكأس لنفس الموسم، في مباراة السوبر.

وكانت النسخة السابقة بين نفس الفريقين في أكتوبر الماضي، قد استضافها ملعب هزاع بن زايد في العين، وفاز الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "تمثل المباراة المرتقبة استمرارا لخطط مجلس أبوظبي الرياضي في استقطاب الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية والعالمية، ما يعزز من خطط المجلس الطموحة في أن تكون أبوظبي المكان الأمثل لإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة التي تحظى بشعبية عارمة وتاريخ طويل من المنافسة بين قطبي الكرة المصرية".

وقال: "فخورون باحتضان السوبر المصري مجدداً، بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الـماضية، ونرحب بقطبي الكرة المصرية هنا في العاصمة أبوظبي، متمنين أن يقدم الفريقان ما يليق بسمعة الكرة المصرية الناصعة، ضمن أجواء كرنفالية واحتفالية".

وسبق أن استضاف ملعب محمد بن زايد في أبوظبي كأس السوبر المصري مرتين.

الأولى في فبراير 2017 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية.

والثانية في فبراير 2020 وفاز بها الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية أيضًا.

فيما استضاف ملعب هزاع بن زايد في العين السوبر في 2015، و2018، و2022، وفاز بها الأهلي جميعًا.

الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري
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