مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا

الخميس، 13 أبريل 2023 - 12:34

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان ضد نانت

أبدى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان تطلعه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ولكن دون تغيير وجهته بالرحيل عن فريقه الحالي.

وقال مبابي في تصريحاته لقناة "فرانس 3": "الخطوة المقبلة هي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لقد وصلت إلى النهائي ونصف النهائي وربع النهائي ودور الـ 16 بالفعل، فعلت كل شيء في هذه البطولة عدا الفوز".

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وأوضح "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو كل ما أحتاج إليه الآن".

وواصل مبابي "أين أريد فعلها؟ في باريس. أنا باريسي ولدي عقد هنا، لذلك هو باريس سان جيرمان".

وتعرض باريس سان جيرمان للإقصاء من دور الـ 16 على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وخسر البافاري مؤخرا ذهاب ربع النهائي أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد.

ولا يزال مبابي مطاردا من ريال مدريد الإسباني وفقا لعدة تقارير صحفية، وسط مشاكل متكررة يعيشها مع ناديه الحالي.

وكان ريال مدريد قد حاول التعاقد معه مجانا في يونيو الماضي، قبل أن يقرر مبابي التجديد مع باريس سان جيرمان.

وشهد هذا الموسم انتقادا علنيا من مبابي لمدربه كريستوف جالتييه، ثم تحدثت تقارير صحفية عن خلاف وقع بينه وبين نيمار.

ووجه مبابي انتقاده إلى ناديه نفسه بسبب فيديو بيع التذاكر الموسمية الجديدة، الذي اعتمد عليه بشكل رئيسي ولم يُظهر ليونيل ميسي أو نيمار.

وكتب مبابي عبر إنستجرام مهاجما إفراط ناديه في الاعتماد عليه خلال الفيديو الترويجي: "هذا ليس كيليان سان جيرمان".

في الوقت ذاته تشير الصحف الفرنسية إلى إمكانية رحيل ميسي عن الفريق بنهاية الموسم.

وكان مبابي قد تمكن من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 مع باريس، قبل أن يخسره على يد بايرن ميونيخ.

باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الدوري الفرنسي كيليان مبابي
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