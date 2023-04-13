مدرب جلادباخ يكشف مصير رامي بنسبعيني وماركوس تورام

الخميس، 13 أبريل 2023 - 12:23

كتب : FilGoal

رامي بن سبعيني - الجزائر - السنغال

تحدث رولاند فيركوس مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ عن موقف الجزائري رامي بنسبعيني والمهاجم الفرنسي ماركوس تورام، حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم.

ماركوس تورام

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

رامي بن سبعيني

النادي : بوروسيا مونشنجلادباخ

بوروسيا مونشنجلادباخ
بوروسيا دورتموند

وقال المدرب في حوار مع موقع النادي: "رامي بنسبعيني وماركوس تورام سيغادران النادي في يونيو".

وأضاف "كنا في تواصل مستمر مع اللاعبين ونعرف الوضع الحالي. من المؤسف أنهما لن يجددا عقديهما، لأنهما منحانا الكثير في آخر 4 أعوام".

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وواصل "نتفهم إحباط الجماهير من رحيل الثنائي، ولكن هذا جزء من طريقنا على مر الأعوام الماضية، حيث نضم لاعبين مميزين ونطورهم وعند مرحلة معينة نتخلى عنهم لأنه لا يمكن الاحتفاظ بهم للأبد".

وأوضح "بالتأكيد كان من الممكن الوصول لمبلغ انتقال جيد في حالة بيع بنسبعيني أو تورام، فرحيلهما مجانا ليس جيدا".

واختتم "إنهما لاعبان قادران على صنع الفارق وساعدانا كثيرا على المستوى الرياضي في الأعوام الماضية ويواصلوا ذلك. إنهما يستحقان وداعا لائقا".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن رحيل لارس ستيندل عن جلادباخ أيضا في صفقة انتقال حر بنهاية عقده في يونيو.

وتشير غالبية التقارير إلى اقتراب بنسبعيني من الانتقال رسميا إلى بوروسيا دورتموند، بينما يدرس تورام عدة خيارات متاحة أمامه.

وانضم تورام إلى الفريق في صيف 2019، وسجل 44 هدفا وصنع 27 في 130 مباراة رسمية.

أما بنسبعيني فقد سجل 24 هدفا وصنع 7 في 108 مباريات خلال نفس الأعوام والمواسم.

رامي بنسبعيني الدوري الألماني مونشنجلادباخ بوروسيا دورتموند ماركوس تورام
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