تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع بيلينجهام

الخميس، 13 أبريل 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

دخل مانشستر يونايتد سباق التعاقد مع جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

اللاعب الإنجليزي الشاب هو أحد أهداف الفرق الأوروبية الكبرى للحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب شبكة "سبورت 1" الألمانية فإن مانشستر يونايتد انضم لسباق التعاقد مع بيلينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت التقارير أن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد لديه رغبة شديدة في التعاقد مع الدولي الإنجليزي لتدعيم صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت إلى السباق الرئيسي على ضم بيلينجهام يدور بين ريال ومانشستر سيتي لكن يونايتد يريد دخول السباق ومحاولة إقناع اللاعب الذي قد يبقى في دورتموند خلال الصيف المقبل وفقا للتقرير ذاته.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن اللاعب قد رفض عدة عروض لرغبته من بعض الأندية لرغبته في الانتقال إلى ناد له تاريخ كبير.

صاحب الـ 19 عاما يرفض الانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، كما سبق له رفض الانضمام إلى تشيلسي وليفربول الذي انسحب من الصفقة وفقا للتقارير.

بيلد أشارت إلى أن بيلينجهام قد أعطى الموافقة على الانتقال لريال مدريد وسيبدأ النادي الإسباني في الدخول للمرحلة الأخيرة للتعاقد مع اللاعب.

الصفقة قد تكلف ريال مدريد ما يقارب 100 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون كمتغيرات وسيحصل بيلينجهام على 20 مليون يورو كراتب سنوي.

بيلينجهام انضم إلى دورتموند قادما من بيلينجهام في عام 2020.

لاعب الوسط الإنجليزي شارك منذ بداية الموسم الحالي مع دورتموند في 37 مباراة وسجل خلاله 10 أهداف وصنع 7.

جود بيلينجهام مانشستر يونايتد بوروسيا دورتموند
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