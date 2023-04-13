لتجنب ما لم يحدث منذ 4544 يوما.. الزمالك يحل ضيفا على حرس الحدود
الخميس، 13 أبريل 2023 - 12:15
كتب : FilGoal
يستقبل حرس الحدود نظيره الزمالك في استاد المكس بالجولة 25 للدوري المصري.
ويعمل الزمالك على تجنب سيناريو لم يحدث منذ 13 عاما.
تعرف على الرقم الذي يسعى الزمالك للحفاظ عليه من هــــــنــــــا
نرشح لكم
ملعب محمد بن زايد يستقبل كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك تقرير مغربي: الرجاء ينتظر قرارا مهما من كاف قبل مواجهة الأهلي بسبب مباراة فيوتشر.. غزل المحلة يشكو الحكم محمد عادل منافس الأهلي – الرجاء يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس المغرب.. و+98 تنقذ الوداد مواعيد مباريات الخميس 13 أبريل 2023 - الزمالك في الدوري وقمة في اليد ويونايتد ضد إشبيلية خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور في مباراة الرجاء مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة