لتجنب ما لم يحدث منذ 4544 يوما.. الزمالك يحل ضيفا على حرس الحدود

يستقبل حرس الحدود نظيره الزمالك في استاد المكس بالجولة 25 للدوري المصري.

ويعمل الزمالك على تجنب سيناريو لم يحدث منذ 13 عاما.

تعرف على الرقم الذي يسعى الزمالك للحفاظ عليه من هــــــنــــــا