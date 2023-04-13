لتجنب ما لم يحدث منذ 4544 يوما.. الزمالك يحل ضيفا على حرس الحدود

الخميس، 13 أبريل 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع أحمد شديد قناوي - الزمالك أمام حرس الحدود

يستقبل حرس الحدود نظيره الزمالك في استاد المكس بالجولة 25 للدوري المصري.

ويعمل الزمالك على تجنب سيناريو لم يحدث منذ 13 عاما.

تعرف على الرقم الذي يسعى الزمالك للحفاظ عليه من هــــــنــــــا

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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