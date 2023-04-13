بسبب مباراة فيوتشر.. غزل المحلة يشكو الحكم محمد عادل

أعلن نادي غزل المحلة تقدمه بشكوى رسمية للجنة الحكام ضد الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الفريق السابقة أ/ام فيوتشر.

وقال المحلة في بيانه:

تقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام ضد الحكم محمد عادل بعد الأخطاء التحكيمية فى مباراة فيوتشر.

وتسبب الحكم محمد عادل فى خسارة الفريق ثلاث نقاط مهمة حيث لم يقُم بتطبيق القانون فى طرد أحد لاعبى الفريق المنافس بسبب منع كريم طارق من انفراد تام و عدم احتساب هدف سليم.

ولم يكتفِ بذلك بل قام بطرد المدير الفني عبد الباقي جمال لاعتراضه المشروع علي القرارات العكسية للحكم.

وصعد نادي فيوتشر إلى قمة الدوري المصري مؤقتا بعد التغلب على غزل المحلة بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

ونجح فيوتشر في تحقيق الفوز خارج ملعبه، ليصبح الانتصار الثالث على التوالي في الدوري، ويلحق بغزل المحلة الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات.

ونجح غنام محمد في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 57 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وكان إبراهيما كونيه قد سجل التعادل في الدقيقة 87 من الوقت القاتل قبل أن يتم إلغاء الهدف من تقنية الفيديو بداعي التسلل.

ورفع فيوتشر رصيده إلى 48 نقطة من 23 مباراة خاضهم الفريق، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز العاشر.