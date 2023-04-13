اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني

الخميس، 13 أبريل 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

ساديو ماني و توماس مولر - بايرن ميونيخ ضد يونيون برلين

شوهد ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ يصل مبتسما إلى مقر تدريبات ناديه صباح اليوم -الخميس- لخوض محادثات مع الإدارة في أعقاب واقعة لكمه لزميله لوروا ساني.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ماني وساني حضرا معا اجتماعا مع إدارة النادي، جرت خلالها محادثات بين ممثلي البافاري وفريق ماني الإداري، بحثا عن حل للمسألة.

وناقش أوليفر كان وحسن صالحميديتش ثنائي إدارة بايرن ميونيخ العقوبات المحتملة ضد ماني، والتي تتضمن الغرامات والإيقاف والإبعاد التام عن الفريق.

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وبحسب سكاي سبورت ألمانيا، فإن ماني سيتقدم باعتذار أمام بقية فريق بايرن ميونيخ اليوم.

ووصل السنغالي البالغ من العمر 31 عاما، قبل موعد انطلاق تدريبات الفريق البافاري بقرابة ساعتين.

ماذا حدث؟

وقعت مشاجرة قوية بين السنغالي ساديو ماني والألماني لوروا ساني بعد مباراة بايرن ميونيخ مع مانشستر سيتي.

وخسر بايرن بثلاثة أهداف أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الألمانية، فإن ساديو ماني وجه لكمة إلى وجه لوروا ساني بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي.

وكانت شفة ساني تنزف بعد المشاجرة، وتدخل باقي الفريق ليتم إبعاد الثنائي في غرفة خلع الملابس.

صحيفة بيلد الألمانية كشفت تفاصيل أخرى عن بداية المشاجرة، حيث أكدت أنها بدأت في الدقيقة 83 من المباراة.

ركض ماني في المساحة للحصول على كرة بينية بدلا من الاقتراب لاستلام الكرة. ساني غضب وبدأت مشاجرة مع ماني، وحدثت مناقشة على أرض الملعب.

واشتكى ساديو ماني من كيفية تحدث ساني معه على أرض الملعب ثم هاجمه.

وليس من الواضح بعد ما سيحدث داخل النادي بعد هذه الواقعة.

وانتقل ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ الصيف الماضي ليسجل 11 هدفا ويصنع خمسة آخرين في 32 مباراة.

على الجانب الآخر، انتقل ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ في 2020، سجل 37 هدفا وصنع 35 آخرين في 125 مباراة.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا ساديو ماني لوروا ساني
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