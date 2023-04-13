بخفض الراتب.. رويس يقترب من التجديد مع دورتموند

الخميس، 13 أبريل 2023 - 11:26

كتب : FilGoal

ماركو رويس

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن ثقة داخل أروقة بوروسيا دورتموند بشأن تجديد عقد نجم الفريق ماركو رويس.

وينتهي عقد رويس بنهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023.

وأوضح رومانو أن رويس يريد البقاء وعلى استعداد لتخفيض راتبه لتحقيق ذلك.

في الوقت ذاته يقترب دورتموند من فقدان خدمات جناحه البرتغالي رافاييل جيريرو لنهاية عقده في يونيو المقبل أيضا.

وعن ذلك قال إدين ترزيتش مدرب دورتموند: "أعتقد أنه يحب البقاء معنا، ولذلك يجب علينا مناقشة ذلك خلف الأبواب المغلقة وليس في العلن".

في الوقت ذاته ذكر رومانو أن دورتموند يقترب من التعاقد مع الجزائري رامي بنسبعيني من بوروسيا مونشنجلادباخ في صفقة انتقال حر.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني ومتصدره.

ولعب رويس مع ناشئي بوروسيا دورتموند، ثم رحل عنه في 2006 ليعود إليه مرة أخرى في 2012 ويستمر معه حتى الآن.

وفاز رويس مع فريقه بكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني 3 مرات، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.

بوروسيا دورتموند الدوري الألماني ماركو رويس رامي بنسبعيني
نرشح لكم
مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا مدرب جلادباخ يكشف مصير رامي بنسبعيني وماركوس تورام تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع بيلينجهام اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان بيولي: التأهل لنصف نهائي الأبطال؟ الحظوظ لا تزال 50% ضد نابولي لامبارد: لم نستغل الفرص أمام ريال مدريد.. ويجب أن يعرف اللاعبين مدى جودتهم فينيسيوس: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا ضد تشيلسي.. وأراوخو أفضل مدافع لعب ضدي
أخر الأخبار
مبابي: فعلت كل شيء في دوري أبطال أوروبا عدا الفوز به.. وأريده هنا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
مدرب جلادباخ يكشف مصير رامي بنسبعيني وماركوس تورام 15 دقيقة | ميركاتو
تقرير: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع بيلينجهام 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
لتجنب ما لم يحدث منذ 4544 يوما.. الزمالك يحل ضيفا على حرس الحدود 22 دقيقة | الكرة المصرية
بسبب مباراة فيوتشر.. غزل المحلة يشكو الحكم محمد عادل 26 دقيقة | الدوري المصري
يوسف المطيع.. من الاعتزال إلى بطل في الوداد 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
اعتذار واستبعاد محتمل.. بايرن يقترب من حل أزمة لكمة ماني لـ ساني 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
بخفض الراتب.. رويس يقترب من التجديد مع دورتموند ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد