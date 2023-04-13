بخفض الراتب.. رويس يقترب من التجديد مع دورتموند

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن ثقة داخل أروقة بوروسيا دورتموند بشأن تجديد عقد نجم الفريق ماركو رويس.

وينتهي عقد رويس بنهاية الموسم الحالي، أي في يونيو 2023.

وأوضح رومانو أن رويس يريد البقاء وعلى استعداد لتخفيض راتبه لتحقيق ذلك.

في الوقت ذاته يقترب دورتموند من فقدان خدمات جناحه البرتغالي رافاييل جيريرو لنهاية عقده في يونيو المقبل أيضا.

وعن ذلك قال إدين ترزيتش مدرب دورتموند: "أعتقد أنه يحب البقاء معنا، ولذلك يجب علينا مناقشة ذلك خلف الأبواب المغلقة وليس في العلن".

في الوقت ذاته ذكر رومانو أن دورتموند يقترب من التعاقد مع الجزائري رامي بنسبعيني من بوروسيا مونشنجلادباخ في صفقة انتقال حر.

ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني ومتصدره.

ولعب رويس مع ناشئي بوروسيا دورتموند، ثم رحل عنه في 2006 ليعود إليه مرة أخرى في 2012 ويستمر معه حتى الآن.

وفاز رويس مع فريقه بكأس ألمانيا مرتين والسوبر الألماني 3 مرات، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا 2013.