الرياضية: نصيحة رونالدو أطاحت بـ جارسيا من تدريب النصر

تسبب رأي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الإطاحة بالفرنسي رودي جارسيا من تدريب النصر بحسب صحيفة "الرياضية".

وأوضحت الصحيفة السعودية أن إدارة النصر وضعت رأي كريستيانو رونالدو قائد الفريق بضرورة انتهاج أسلوب لعب هجومي يناسب إمكانيات الفريق في مقدمة دوافع إقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

وأشارت إلى أن النهج الذي ينتهجه جارسيا في إدارة مباريات النصر منافي للفكر الهجومي الذي يتطلع إليه رونالدو مع النصر.

وذكرت التقارير أن رأي رونالدو إضافة إلى الهجوم الحاد الذي شنه جارسيا على اللاعبين عقب التعادل مع الفيحاء في الجولة الماضية من الدوري السعودي كتبا نهاية جارسيا مع النصر.

وتعادل النصر مع الفيحاء سلبيا بدون أهداف ضمن الجولة 23 من الدوري السعودي ليتسع الفارق بينه وبين اتحاد جدة المتصدر إلى 3 نقاط.

النجم البرتغالي انضم لصفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة وسجل 11 هدفا خلال 12 مباراة بقميص العالمي.

الصحيفة ذاتها أشارت في وقت سابق إلى أن النصر قرر الاستغناء عن خدمات المدرب ردي جارسيا بشكل نهائي وتعيين "دينكو" مدرب فريق الشباب بالنادي بدلا منه.

النصر السعودي يتواجد رفقة الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية.

وتقام نسخة البطولة العربية لموسم 2022-2023 تحت اسم كأس الملك سلمان بن عبد العزيز.

جارسيا صاحب الـ59 عاما تولى تدريب النصر في 26 مباراة بالموسم الحالي وحقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات.

جارسيا سبق له العمل مع أندية روما الإيطالي ومارسيليا وليون وليل بالدوري الفرنسي.

في المقابل ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن النصر يسعى للتعاقد مع البرتغالي مورينيو، وقد قدّم له عرضًا بعقدٍ لمدة موسمين مقابل 100 مليون يورو.

ولو وافق مورينيو على العرض، فسيكون المرتب صاحب الأجر الأعلى على مستوى العالم.

التقرير نفسه ذكر أن الصعوبة التي تواجه النصر حاليًا هي استمرار مورينيو مع روما هذا الموسم ومنافسته على أهداف مهمة.

المدرب البرتغالي يسعى لقيادة فريق العاصمة الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى محاولة الفوز بالدوري الأوروبي.

وحال موافقة مورينيو على عرض النصر، فإنه سيعود للاجتماع بلاعبه السابق رونالدو.

وأشرف مورينيو على تدريب رونالدو لمدة 3 سنوات في ريال مدريد بين 2010 و2013.

وفاز الثنائي البرتغالي سويًا بدوري الأرقام القياسية في 2012، وبكأس ملك إسبانيا 2011 بعد غياب طويل، وبكأس السوبر الإسباني أيضًا.

وكان مورينيو قد عبر سابقًا عن انفتاحه على فكرة تدريب نادٍ سعودي في وقتٍ ما من مسيرته.

الاستثنائي البالغ 60 عامًا سبق له تدريب أندية بنفيكا ويونياو ليريا وبورتو وتشيلسي -مرتين- وإنتر ميلان وريال مديد ومانشستر يونايتد وتوتنام هوتسبير.

وقاد مورينيو روما للفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، ليصير أول مدرب في التاريخ يحصد الثلاث بطولات الأوروبية للأندية.