منافس الأهلي – الرجاء يحجز مقعدا في ربع نهائي كأس المغرب.. و+98 تنقذ الوداد

حجز الرجاء مقعدا في ربع نهائي كأس العرش (كأس المغرب) عقب الفوز الثمين على حسنية أكادير.

وفاز الرجاء على حسنية أغادير 5-3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكادير الكبير.

وتأهل الرجاء لربع نهائي كأس المغرب، إذ سيواجه شباب المحمدية في مباراة مرتقبة.

يذكر أن الرجاء سيواجه النادي الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق الرجاء يوم 22 من شهر أبريل الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الرجاء يوم 29 من الشهر ذاته.

وحال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي يواجه الفائز من مواجهة الترجي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري.

+98 تنقذ الوداد

تأهل الوداد إلى ربع نهائي كأس المغرب بشق الأنفس عقب الفوز على اتحاد طنجة 3-1 بركلات الترجيح.

ومنحت ركلات الترجيح بطاقة ربع النهائي للوداد بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وتقدم اتحاد طنجة بهدف مبكر سجله سفيان المودن في الدقيقة الرابعة من المباراة.

وعدل أيمن الحسوني النتيجة في الوقت القاتل وتحديدا عن الدقيقة 8+90 بعدما حصل الوداد على ركلة جزاء

وحجز الوداد مقعدا في ربع نهائي كأس المغرب ليواجه الدفاع الحسني الجديدي.

مباريات ربع النهائي

الجيش الملكي - الفتح الرياضي

شباب هوارة - نهضة بركان

شباب المحمدية - الرجاء الرياضي

الدفاع الحسني الجديدي - الوداد الرياضي.