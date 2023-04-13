سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان

الخميس، 13 أبريل 2023 - 02:01

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي - ميلان ونابولي

أبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي استياءه من القرارات التحكيمية في مواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ميلان على نابولي ذهابا بهدف إسماعيل بن ناصر قبل لقاء الإياب على ملعب الأخير.

كما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الكاميروني زامبو أنجوسيا، وأخرى صفراء في وجه كيم مين جاي، ليغيب الثنائي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

أخبار متعلقة:
قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي تشكيل دوري الأبطال - إلماس يعوض أوسيمين مع نابولي.. وميلان بنفس فريق الرباعية مدافع ميلان: غياب أوسيمين لن يؤثر على نابولي رئيس نابولي: من الصعب مشاركة أوسيمين أمام ميلان

وقال سباليتي عقب نهاية اللقاء: "أي غياب يؤثر علينا في ذلك التوقيت من الموسم، لدينا لاعبين يستطيعون تعويض الغيابات، نثق في القائمة، نشعر بالحزن لعدم وجود زامبو أنجوسيا في الإياب لأنه من الظلم غيابه، لكن ليس لدينا ما نفعله".

وأضاف "كنت قريبا من إخراج الكاميروني قبل الطرد، لكن من المحبط أن الأمر حدث قبلها بدقيقة أو 2 لأننا كنا نفكر فيمن سيعوضه، ولم أهتم كثيرا بالحكم ولن أعلق على قراره".

وعن البطاقات الصفراء في اللقاء: "إذا نظرنا لبطاقة زيلينسكي الصفراء فلم يحصل كرونيتش على بطاقة أيضا، لكن أخبرني على راية الركنية، إذا أخبرني على الرسالة التي نرسلها للأطفال في المنازل بشأن تحطيم الراية بسبب الغضب إذا لم تسر الأمور كما تريد".

وكسر رافائيل لياو جناح ميلان راية الركلة الركنية عقب انفراد أهدره في الشوط الأول.

وأتم "أنظر الأمر كان واضحا، ولا أريد التعليق على قرارات الحكم، بإمكانك النظر للأمر بنفسك".

ويلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي يوم الثلاثاء المقبل.

ولأول مرة يلعب نابولي في تاريخه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.

لوتشيانو سباليتي ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
بيولي: التأهل لنصف نهائي الأبطال؟ الحظوظ لا تزال 50% ضد نابولي لامبارد: لم نستغل الفرص أمام ريال مدريد.. ويجب أن يعرف اللاعبين مدى جودتهم فينيسيوس: قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا ضد تشيلسي.. وأراوخو أفضل مدافع لعب ضدي بن ناصر: نفذنا ما طلبه المدرب ضد نابولي.. وندم وحيد أنشيلوتي: سنلعب مباراة العودة ضد تشيلسي وكأن النتيجة تعادل سلبي قذيفة بن ناصر تقود ميلان للفوز في يوم الـ3 خسائر لـ نابولي الحسم في لندن.. ريال مدريد يهزم تشيلسي بثنائية في ربع نهائي أبطال أوروبا الإفريقي الرابع.. إسماعيل بن ناصر يهز شباك نابولي في دوري الأبطال
أخر الأخبار
سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيولي: التأهل لنصف نهائي الأبطال؟ الحظوظ لا تزال 50% ضد نابولي ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الأهلي يطلب السعة الكاملة للجمهور في مباراة الرجاء ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي ساعة | الكرة المصرية
البطولة العربية – تأهل نواذيبو والمنستيري.. وريمونتادا غير مكتملة لـ الاتحاد الليبي ساعة | الوطن العربي
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة ساعة | الدوري المصري
قائمة المصري - دغموم والجلاسي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الزمالك - خوان كارلوس أوسوريو.. "المهووس" الذي تعلم من السير أليكس فيرجسون 2 انتهت كرة يد - الأهلي (24) (21) الزمالك.. الأحمر بطل الدوري 3 "لن أختار فريقي من أجل الدفاع".. كيف يلعب أوسوريو مدرب الزمالك الجديد 4 خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق مع خوان أوسوريو.. ومدة التعاقد