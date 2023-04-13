سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان

أبدى لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي استياءه من القرارات التحكيمية في مواجهة ميلان بدوري أبطال أوروبا.

وتفوق ميلان على نابولي ذهابا بهدف إسماعيل بن ناصر قبل لقاء الإياب على ملعب الأخير.

كما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه الكاميروني زامبو أنجوسيا، وأخرى صفراء في وجه كيم مين جاي، ليغيب الثنائي في مباراة الإياب الأسبوع المقبل.

وقال سباليتي عقب نهاية اللقاء: "أي غياب يؤثر علينا في ذلك التوقيت من الموسم، لدينا لاعبين يستطيعون تعويض الغيابات، نثق في القائمة، نشعر بالحزن لعدم وجود زامبو أنجوسيا في الإياب لأنه من الظلم غيابه، لكن ليس لدينا ما نفعله".

وأضاف "كنت قريبا من إخراج الكاميروني قبل الطرد، لكن من المحبط أن الأمر حدث قبلها بدقيقة أو 2 لأننا كنا نفكر فيمن سيعوضه، ولم أهتم كثيرا بالحكم ولن أعلق على قراره".

وعن البطاقات الصفراء في اللقاء: "إذا نظرنا لبطاقة زيلينسكي الصفراء فلم يحصل كرونيتش على بطاقة أيضا، لكن أخبرني على راية الركنية، إذا أخبرني على الرسالة التي نرسلها للأطفال في المنازل بشأن تحطيم الراية بسبب الغضب إذا لم تسر الأمور كما تريد".

وكسر رافائيل لياو جناح ميلان راية الركلة الركنية عقب انفراد أهدره في الشوط الأول.

وأتم "أنظر الأمر كان واضحا، ولا أريد التعليق على قرارات الحكم، بإمكانك النظر للأمر بنفسك".

ويلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي يوم الثلاثاء المقبل.

ولأول مرة يلعب نابولي في تاريخه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.