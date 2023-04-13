بيولي: التأهل لنصف نهائي الأبطال؟ الحظوظ لا تزال 50% ضد نابولي

الخميس، 13 أبريل 2023 - 01:52

كتب : FilGoal

ستيفانو بيولي - ميلان

يرى ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان أن حظوظ فريقه في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لا تزال 50%.

وتفوق ميلان على نابولي ذهابا بهدف إسماعيل بن ناصر قبل لقاء الإياب على ملعب الأخير.

وقال بيولي عقب المباراة: "سعيد لتواجد مثل هذا العدد الجماهيري، تاريخ ميلان يتحدث في انتصارات دوري الأبطال، وأردنا الاستمتاع بالمباراة".

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وأضاف "لم نبدأ المباراة جيدا دفاعيا، وأعطينا لنابولي الفرص أن يؤذينا، لكننا حققنا الفوز الأول لنا على نابولي على ملعبنا منذ 3 سنوات".

وأكمل "لدينا استراتيجة لكنها تتغير على حسب الخصم وكيف تسير المباراة، نابولي كان أكثر حدة بدون الكرة وهو ما صعّب علينا الأمر، وكنا نعرف أن نابولي بإمكانه إيذائنا في أي لحظة".

وواصل "بعد نهاية المباراة لا تزال الحظوظ في التأهل 50% لكل فريق، كنا محظوظين قليلا في وقت مبكر لكننا لم نفقد توازننا أبدا".

وتابع "في الدقائق العشر الأخيرة، لم نتمكن من تسجيل هدف ثان وهناك ندم".

وأتم "رادي كرونيتش قدم أداءً دفاعيا هجوميا رائعا، مقارنة بالمباراة الماضية، نابولي أغلق منافذ التمرير وكان علينا أن تلعب على الأطراف بدلا من الضغط من العمق".

ويلتقي الفريقان مجددا في ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل نابولي يوم الثلاثاء المقبل.

ولأول مرة يلعب نابولي في تاريخه بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما يعد ميلان ثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب الأوروبي برصيد 7 ألقاب.

ستيفانو بيولي ميلان نابولي دوري أبطال أوروبا
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