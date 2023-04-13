مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: سسكا موسكو يتقدم بعرض لضم عبد القادر من الأهلي

يرغب نادي سسكا موسكو الروسي في التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم FilGoal.com من مصدر مقرب من اللاعب أن النادي الروسي تقدم بعرض رسمي إلى الأهلي يطلب خلاله شراء أحمد عبد القادر.

ولا يمانع الأهلي فكرة بيع اللاعب ولكن أن يكون العرض المالي ذو قيمة ترضي النادي.

كذلك يرحب عبد القادر وفقا لما علمه FilGoal.com بفكرة الاحتراف من جديد في أوروبا.

ومن المنتظر أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع سيسكا موسكو في الفترة المقبلة بشأن إمكانية انتقال عبد القادر إلى النادي الروسي.

أحمد عبد القادر البالغ من العمر 23 عاما بدأ مسيرته مع شباب الأهلي في 2018 قبل أن ينضم لصفوف الفريق الثاني لـ سبارتا براج التشيكي ويعود من جديد للأهلي ويخرج للإعارة ضمن صفوف سموحة.

وعاد أحمد عبد القادر للأهلي بداية موسم 2020-2021.

وفي الموسم الجاري شارك عبد القادر مع الأهلي 26 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.