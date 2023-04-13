البطولة العربية – تأهل نواذيبو والمنستيري.. وريمونتادا غير مكتملة لـ الاتحاد الليبي

تأهلت أندية نواذيبو الموريتاني والاتحاد المنستيري التونسي والجيش الملكي المغربي إلى الدور الثاني من البطولة العربية والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وارتفع عدد الأندية المتأهلة للدور الثاني من البطولة العربية لـ 7 في انتظار تحديد المقعد الأخير بين الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

وتفوق شباب الأردن بهدف دون رد على نواذيبو الموريتاني سجله سليم عبيد في لقاء أقيم على استاد عَمان الدولي.

لكن الفوز لم يكن كافيا بعد فوز بطل موريتانيا بنتيجة 4-1.

وفي ملعب مصطفى جنات في مدينة منستير التونسية كرر الاتحاد انتصاره على فحمان اليمني وتأهل للدور المقبل.

وانتصر الاتحاد المنستيري التونسي ذهابا 4-0، وفي الإياب فاز بثنائية زياد العلوي وأحمد الجفالي.

وفي آخر مباريات اليوم لم تكف نتيجة 3-1 لصالح الاتحاد الليبي للتأهل على حساب الجيش الملكي المغربي.

وانتصر الجيش الملكي ذهابا بنتيجة 4-1 وهو ما ساهم في تأهله.

وسجل ثلاثية الاتحاد الليبي: عبد الغفور مهيري، فيما سجل مصطفى سهد هدف الفريق المغربي الذي آمن التأهل.

وبذلك ستكون مباريات الدور الثاني من البطولة العربية:

الجيش الملكي المغربي × الوحدة الإماراتي

تشرين السوري × الفائز من (الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي)

الهلال السوداني × الصفاقسي التونسي

أهلي طرابلس الليبي × النهضة العماني

الاتحاد المنستيري التونسي × المحرق البحريني

نواذيبو الموريتاني × الكويت الكويتي

وتقام مباريات الدور الثاني من البطولة بين مايو ويونيو المقبلين.