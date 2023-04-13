مصدر من الأهلي لـ في الجول: كهربا حصل على مهلة جديدة للمشاركة.. والخطوات المقبلة

حصل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي على حيثيات قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن نزاعه القانوني مع ناديه السابق الزمالك.

وكشف مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "حصلنا على حيثيات حكم لجنة الانضباط التابعة لفيفا والتي أكدت أحقية كهربا في الاستمرار بالمشاركة لمهلة تصل لـ50 يوم إضافية قبل أن يتم تفعيل إيقافه بشكل تلقائي".

وأضاف "بمعنى أنه سيتم إيقافه تلقائيا بعد تلك المدة حال عدم دفعه للغرامة".

وأكمل المصدر من الأهلي تصريحاته "من حق كهربا الآن خلال 20 يوما التقدم بطعن على قرار لجنة الانضباط أمام المحكمة الرياضية يقول خلالها إن تلك المهلة ليست كافية بالنسبة له لدفع الغرامة".

وشدد المصدر "الأهلي تأكد من قدرة كهربا على مواصلة المشاركة في المباريات بشكل مستمر وأبلغ مارسيل كولر بأن اللاعب متاح للتواجد معه في المباريات المقبلة ضد فاركو".

وعن الخطوة المقبلة قال المصدر: "الآن يعمل الأهلي مع كهربا على جمع الغرامة ومن ثم دفعها للزمالك".

وواصل "الأهلي يتواصل مع علي عباس المحامي الدولي للاعب أكدت أنه لا يوجد أي حل أمام كهربا سوى دفع الغرامة لأن الزمالك قد ينجح في الوصول لإصدار قرار بإيقاف كهربا خلال أي وقت".

واختتم المصدر تصريحاته "وهذا لأن اللاعب يقوم بالحصول على إجراءات قانونية والزمالك يأخذ إجراءات قانونية ضده والتي قد ينجح خلالها في أي لحظة بالحصول على قرار بإيقافه ومنعه من المشاركة في المباريات".

يذكر أن المهلة السابقة لكهربا من أجل سداد الغرامة للزمالك كانت تنتهي في 12 أبريل الجاري ومن ثم يتم إيقافه عن المشاركة في المباريات.

وكانت غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قد غرّمت كهربا مليوني دولار، بالإضافة إلى 5% فؤاد سارية بدايةً من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وصدّقت محكمة التحكيم الرياضية "CAS" على القرار، قبل أن يصدر فيفا قرارًا بإيقاف اللاعب يوم 11 يونيو الماضي لعدم سداد الغرامة لصالح الزمالك.

كهربا (28 عامًا) رحل عن الزمالك رغم ارتباطه بعقدٍ معه في صيف 2019، وانتقل إلى ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

لاحقًا انضم كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع النادي البرتغالي في يناير 2020.