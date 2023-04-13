قائمة المصري - دغموم والجلاسي ضمن 22 لاعبا استعدادا لـ المقاولون العرب

الخميس، 13 أبريل 2023 - 01:28

كتب : FilGoal

المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري قائمة تضم 22 لاعبا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب المصري أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري.

ويزين الثنائي عبد الرحيم دغموم وإلياس الجلاسي قائمة المصري استعدادا للمواجهة المرتقبة.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت - محمد شحاتة - محمود جاد

خط الدفاع: عماد بو بكر - إسلام أبو سليمة - كريم العراقي - عمرو سعداوي - أحمد عماد - حسين السيد - عمرو موسى.

خط الوسط: إيزي إيميكا - حسن علي - عبد الرحيم دغموم - إلياس الجلاسي - زياد فرج - إسلام عطية - محمد الفيومي - حسام جريشة.

خط الهجوم: أنتوني أكبوتو - عبده يحيى - مروان حمدي - محمد جريندو.

وكان المصري قد حقق الانتصار في آخر أربع جولات خاضهم الفريق في الدوري.

ويتقاسم الفريقان المركز السادس من الدوري برصيد 34 نقطة وتبقى الأفضلية للمقاولون بفارق الأهداف.

وتعرض المقاولون العرب للخسارة في ثلاث مباريات من أخر خمسة لقاءات خاضهم الفريق.

ويحتاج الفريقان للفوز في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس من أجل التقدم إلى المربع الذهبي مؤقتا.

المقاولون العرب الدوري المصري المصري
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