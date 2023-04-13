الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

الخميس، 13 أبريل 2023 - 01:12

كتب : FilGoal

الحكم أحمد الغندور

يدير أحمد الغندور مباراة حرس الحدود والزمالك تحكيميا في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الكلية الحربية في التاسعة والربع مساءً يوم الخميس 13 أبريل.

ويعاون الغندور كل من: هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني.

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ويتواجد محمود منصور حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد سيد شعبان ويعاونه شريف عبد الله.

May be an image of ‎text that says '‎الدوري المصري الممتاز الجولة الخامسة و العشرون -الخميس 13 أبريل 2023 ستاد الكلية الحربية حرس الحدود 9:15 الزمالك 2 مصر 5 حكم ساحة أحمد الغندور هشام الدسوقي مصر حكم مساعد ম حكم مساعد 2 إبراهيم السوداني مصر مصر مصر حكم رابع M محمود منصور سيد شعبان شريف عبد الله مصر حكم VAR حكم VAR مساعد‎'‎

وسبق أن أدار الغندور مباراة وحيدة للزمالك الموسم الحالي شهدت انتصار الأبيض 4-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأدار الغندور الموسم الحالي 8 مباريات أشهر خلالها 25 بطاقة صفراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير بـ16 نقطة.

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