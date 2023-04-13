الغندور حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

يدير أحمد الغندور مباراة حرس الحدود والزمالك تحكيميا في الجولة 25 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الكلية الحربية في التاسعة والربع مساءً يوم الخميس 13 أبريل.

ويعاون الغندور كل من: هشام الدسوقي وإبراهيم السوداني.

ويتواجد محمود منصور حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد سيد شعبان ويعاونه شريف عبد الله.

وسبق أن أدار الغندور مباراة وحيدة للزمالك الموسم الحالي شهدت انتصار الأبيض 4-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وأدار الغندور الموسم الحالي 8 مباريات أشهر خلالها 25 بطاقة صفراء واحتسب 3 ركلات جزاء.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 22 مباراة.

فيما يأتي حرس الحدود في المركز الـ18 والأخير بـ16 نقطة.