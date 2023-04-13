لامبارد: لم نستغل الفرص أمام ريال مدريد.. ويجب أن يعرف اللاعبين مدى جودتهم

الخميس، 13 أبريل 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي أن فريقه قدم مستوى جيد أمام ريال مدريد رغم الخسارة.

وقال لامبارد في تصريحات عبر قناة بي تي سبورتس: "أنا فخور باللاعبين العشرة والشيء المخيب للآمال أن هناك بعض الفرص أتيحت لنا ولم نستغلها".

وأضاف "الحقيقة هي أن هناك أشياء خاصة يمكن أن تحدث في ستامفورد بريدج، علينا أن نصدق ذلك".

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وأردف "الفريق يحتاج إلى الإيمان بنفسه، لأن اللاعبين لا يعرفون مدى جودتهم".

وأتم تصريحاته "الأسبوع المقبل ستكون معركة كبيرة، يجب أن نكون أكثر إيجابية وأن تتغير العقلية".

وفاز ريال مدريد الإسباني على تشيلسي الإنجليزي بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت بملعب سنتياجو برنابيو.

وينتظر ريال مدريد وتشيلسي حسم المتأهل إلى نصف نهائي في مباراة العودة التي تقام يوم الأربعاء المقبل بملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في لندن.

ريال مدريد تشيلسي دوري أبطال أوروبا لامبارد
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